Danska lepotica bo prvič postala mama #foto

Pod fotografijo, ki jo je objavila, je zapisala: "2+1."

Poročila sta se leta 2022

30-letno Josephine Skriver najbolje poznamo kot manekenko Victoria's Secret. Skupaj s svetovno znanimi manekenkami, kot so Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Behati Prinsloo in Lily Aldridge, je nastopila na šestih revijah, in sicer med letoma 2013 in 2018.

S partnerjem Alexandrom DeLeonom, bolj znanim kot Bohnesom, pevcem skupine The Cab, sta se poročila leta 2022.

"Postati tvoja žena je bila ena mojih največjih radosti v življenju. Si moj najboljši prijatelj, moj varen kraj, moja družina in moj dom. Vsak dan se zahvalim vesolju, da je poskrbelo, da so se najine poti srečale, ker je s teboj življenje postalo najbolj nora avantura," je Skriverjeva ob prvi obletnici njune poroke zapisala na svojem profilu na Instagramu.

Preberite tudi: