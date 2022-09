Slavna manekenka pri 41 letih rodila tretjega otroka

Da je pred kratkim rodila, je sporočila na svojem profilu na Instagramu, kjer je tudi pojasnila, kakšen pomen ima sinovo ime: "Cyan je barva med zeleno in modro v vidnem spektru svetlobe. Je tudi barva vode na Bora Bori in Maldivih, ki sta na seznamu naših najljubših destinacij. Cyan je zdaj naša najljubša barva ... barva oči našega fantka. Dobrodošel v našem svetu, Cyan Lima Lemmers – 29. 8. 2022."

Mama in dojenček sta zdrava

Adriana je na svojem profilu na Instagramu zapisala tudi, da sta z Andrejem presrečna zaradi vseh lepih želja in sporočil, ki sta jih prejela od prijateljev in družine. "Hranjenje in menjavanje plenic mi preprečujeta, da bi odgovorila vsakemu posebej. Hvala vsem in rada vas imam," je dodala.

Vir blizu družine je za revijo People povedal, da sta mama in dojenček zdrava in že doma, ter dodal, da ima Cyan mamine ustnice in oči.

Z nekdanjim možem ima še dve hčerki

Enainštiridesetletna brazilska manekenka ima poleg Cyana še dve hčerki – dvanajstletno Valentino in devetletno Sienno, ki ju je dobila v zakonu z nekdanjim možem, srbskim košarkarjem Markom Jarićem. Par se je po petih letih zakona ločil leta 2014.

Prvič so ju skupaj opazili leta 2021

Adriano Lima in Lemmersa so prvič skupaj opazili leta 2021, ko se ji je pridružil na rdeči preprogi filmskega festivala v Benetkah. Skupaj sta pozirala fotografom in si celo izmenjala nekaj poljubov. Februarja letos se je prvič pojavil na njenem profilu na Instagramu, ko je za valentinovo objavila njuno skupno fotografijo in zapisala, da je Andre njena "sorodna duša". Aprila letos sta sporočila, da skupaj pričakujeta sina.

Enainštiridesetletni Andre Lemmers je od leta 2014 sicer izvršni direktor kalifornijske produkcijske hiše Milu Entertainment in producent pri Hollywood Gang Productions.