Poglejte, kako se v Dubrovniku zabavajo Victorjiini angelčki #video

Če se te dni nahajate v Dubrovniku, imate še lepši razgled kot sicer, saj so mesto obiskale slavne manekenke, ki so znane tudi kot Victorijini angelčki.

Na hrvaški obali trenutno počitnikujejo ene najbolj znanih manekenk na svetu, ki jih je proslavila slavna znamka spodnjega perila Victoria's Secret.

K našim sosedom so prišle na dekliščino Jasmine Tookes, ki se bo kmalu poročila s soustanoviteljem Snapchata Juanom Davidom Borrerom. Bodoči nevesti so se pridružile Sara Sampaio, Romee Strijd, Shanina Shaik, Kelsey Merritt in Lais Ribeiro, ki na družbenih omrežjih pridno objavljajo utrinke z dekliščine in uživanja ob hrvaških lepotah.

Sicer pa so dekleta zadnja v vrsti Victorijinih angelčkov, saj jih je znamka pred kratkim ukinila. Odločili so se namreč za drastične spremembe, saj svoje znamke nočejo več graditi na glamuroznih modnih revijah, na katerih so perilo nosili njihovi "angelčki" s popolnimi telesi.

Odslej se bodo promovirali na drugačen način, ne s prodajanjem spolnosti, temveč s pomočjo uspešnih, navdihujočih žensk.

