Znana manekenka in Victorijin angelček zgoraj brez

Manekenka in Victorijin angelček Kelly Gale je na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo, s katero je obnorela svoje sledilce.

27-letnica ima na Instagramu 1,6 milijona sledilcev, ki budno spremljajo vsako njeno objavo. Manekenka švedskih korenin pa je tokrat presenetila s fotografijo, na kateri pozira skoraj povsem gola, zraven pa je pripisala, da je spala pod zvezdami.

Čeprav so njeni sledilci ponavadi navdušeni nad fotografijami, na katerih je pogosto pomanjkljivo oblečena, pa jo opomnijo tudi, ko jim kaj ni všeč. Pred časom je objavila fotografijo v kopalkah, za katero so jo obtožili, da je retuširana in da si je popravila trebuh.

Številni so v komentarjih tudi tokrat ugibali, ali gre za neobdelano fotografijo ali je manekenka znova posegla po orodjih za retuširanje.