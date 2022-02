Pri Victoria's Secret imajo prvo manekenko z Downovim sindromom

Pri Victoria's Secret, eni najbolj prepoznavnih znamk spodnjega perila na svetu, so ta teden predstavili novo oglasno kampanjo, v kateri nastopajo tako profesionalni modeli kot "amaterke". Gre za korak v novo smer, ki so jo pri Victoria's Secret začrtali lani – takrat so razkrili, da bodo svojo prepoznavnost prenehali graditi na poudarjanju seksapila in se osredotočili na uspešne, navdihujoče ženske različnih ras, starosti in oblik postave.

Foto: Victoria's Secret

V novo kampanjo so tako ob zvezdnicah, kot sta Hailey Bieber in Taylor Hill, vključili na primer gasilko Celilo Miles in oblikovalko nakita Sylvio Buckler, pa tudi Portoričanko Sofio Jirau, ki je s tem postala prva oseba z Downovim sindromom, ki se je kdaj pojavila v oglasni kampanji za Victoria's Secret.

"O tem sem sanjala, za to sem se trudila in danes so se mi sanje uresničile. Končno lahko delim svojo veliko skrivnost. Sem prva manekenka z Downovim sindromom v kampanji za Victoria's Secret," je 24-letna Sofia sporočila prek Instagrama. "Hvala vsem, ki ste me vedno podpirali. To je šele začetek!"

Sofia Jirau se z manekenstvom ukvarja od leta 2019, februarja 2020 je kot manekenka sodelovala na newyorškem tednu mode, ima pa tudi spletno trgovino z oblačili in modnimi dodatki. Ob tem je pobudnica kampanje Brez meja, s katero želi javnost ozavestiti in pokazati, da lahko tudi ljudje z Downovim sindromom uresničijo svoje sanje.

Oglejte si še: