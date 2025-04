"Zgodaj popoldne se je na igrišču Andres Gimeno med četrtfinalom moških dvojic turnirja Barcelona Open Banc Sabadell zgodil edinstven dogodek, kakršnega še ni bilo v zgodovini ATP," so zapisali na spletni strani turnirja.

Alessandra Bonhomi je postala prva deklica z Downovim sindromom, ki je nastopila kot pobiralka žogic na turnirju ATP. "To je storila sama in brez pomoči ter tako ustvarila lep in čustven trenutek, ki se ji bo vtisnil v spomin, prav tako pa bo ostal zapisan v zgodovino kraljevega teniškega kluba Barcelona-1899 ter odprtega prvenstva Barcelone," so še poudarili.

Poteza z močnim sporočilom

"Za nami je veliko dela. To je bila sprva zgolj zamisel, ki je najprej vzniknila kot sanje, že na začetku, ko smo jo predlagali, pa je bilo videti, da bo njena uresničitev zelo vznemirljiva za vse. S svojim zgledom svetu kaže, da lahko vsakdo, tudi tisti s posebnimi potrebami, dosežejo vse, kar si želijo v življenju, na podlagi osebne rasti in truda," je bil zadovoljen Marc Visiedo, vodja pobiralcev žogic Barcelona Open.

Bonhomi je brezhibno opravila nalogo med enim od četrtfinalov moških dvojic. Z nastopom kot pobiralka žogic je požela aplavz navijačev na tribunah igrišča, prejela pa je tudi veliko podpore na družbenih medijih, potem ko so organizatorji turnirja objavili njen dosežek.

