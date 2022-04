Nekdanji Victorijini angelčki priskočili na pomoč Kim

Kim Kardashian so pri promociji nove kolekcije spodnjega perila pomagale Heidi Klum, Tyra Banks, Alessandra Ambrosio in Candice Swanepoel.

Štiri nekdanje manekenke, Heidi Klum, Tyra Banks, Alessandra Ambrosio in Candice Swanepoel, sporočajo, da je nova kolekcija Skims namenjena vsem oblikam postave, kar kaže tudi njeno uradno poimenovanje (Fits Everybody).

Tyra Banks, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio in Candice Swanepoel so bile med najbolj znanimi angelčki znamke spodnjega perila Victoria's Secret. Klumova in Banksova sta bili angelčka med letoma 1997 in 2005, Heidi pa nato še med letoma 2007 in 2009. Alessandra Ambrosio je bila angelček med letoma 2000 in 2017, Swanepoelova pa med letoma 2007 in 2015 ter ponovno leta 2017.

Kot je povedala Banksova, je bilo to njeno prvo snemanje kampanje za spodnje perilo po manekenski upokojitvi.

"Vsaka ženska je ikona. Ikone so ženske okoli mene: moji hčeri, mama in sestre," je Kardashianova povedala za revijo People. "Ženske, s katerimi delam vsak dan, so ikone, prav tako ženske, s katerimi sem sodelovala pri tej kampanji."

Vse štiri manekenke so na Instagramu proslavile kampanjo Skims, Alessandra Ambrosio pa je za People povedala, da se je bilo super ponovno družiti na snemanju.

To veselo razpoloženje je tako navdušilo Kim Kardashian, da se je skupini zvezdnic pridružila na snemanju, čeprav tega sprva ni nameravala.

Kot je še zapisala Kim Kardashian v sporočilu za javnost, znamka slavi močne in vplivne ženske. "S kosi oblačil za oblikovanje postave znamka poudarja prestiž visoke mode. Tako se lahko vse ženske počutijo kot ikone."

