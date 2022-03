Kim Kardashian, ali so lahko hlače še tesnejše in bolj žive?

Vplivnica in zvezdnica resničnostne serije Kim Kardashian je znova dokazala, da je prvakinja v promociji sebe in svojega dela. Te dni je na trg poslala novo linijo kopalk Skims, za promocijo pa se je oblekla v zelo opazne barve.

41-letna Kim Kardashian je konec tedna prispela v Miami na promocijo svojih kopalk Skims.

Kot ženska, ki je zelo ponosna na svoje posebno oblikovano telo, je tokrat popolnoma zasvetila v oprijetem rožnatem videzu.

Foto: Profimedia Svoje trebušne mišice je ponosno postavila na ogled v kratki majici, ki je bil dejansko trak čez prsi, in jo dopolnila z ujemajočimi se hlačami ter razkrila svoje značilne obline.

Članica klana Kardashian je videz dopolnila s parom ujemajočih se rožnatih petk in rokavic.

Kim je ljubiteljica oprav znamke Balenciaga in tudi tokrat so njene hlače nosile ta modni podpis.

V Miami je prišla že v soboto in tudi takrat je njen večerni izlet bil zelo opazen.

Kim in njena sestra Khloe sta naredili vse, da sta izstopali.

Kim je svoje obline v obliki peščene ure izpostavila s kovinsko-srebrnimi pajkicami in ujemajočim se modrčkom, ki je pokazal njen dekolte.

Medtem se je njena mlajša sestra odločila za kratko modro obleko, ki je pokazala njene dolge porjavele noge.

Svoj videz je dopolnila s prozornimi čevlji z visoko peto.

Kim je kolekcijo kopalk na trg poslala 18. marca. Ponaša se z 19 različnimi slogi, ki jih je mogoče med seboj kombinirati po želji. Kopalke so na voljo v sedmih barvah, od značilnih nevtralnih odtenkov blagovne znamke do kobaltnih in zelenkasto-modrih.

Linija je ustvarjena za majhne in velike ženske, vsi modeli pa so na voljo v velikostih od XXXS do 4X. Cene se gibljejo od 33 do sto evrov.

