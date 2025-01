Vilo v Calabasasu so v prvih dneh novega leta obkrožili gradbeni stroji in delavci, ki jih je za prenovo luksuznega posestva najela resničnostna zvezdnica Kim Kardashian. Zapuščeno posestvo so iz zraka fotografirali paparaci. Kot je razvidno s posnetkov, so zamenjali okna in podrli nekaj sten, razkopano pa je tudi dvorišče.

Ameriški mediji poročajo, da naj bi zvezdnica pod 60-milijonsko vilo zgradila zasebno zaklonišče, kamor se bo lahko v primeru nevarnosti zatekla celotna družina Kardashian-Jenner. Renovacija naj bi vključevala tudi gradnjo wellness centra in podzemne garažne hiše.

44-letna Kim se je za čas prenove najverjetneje zatekla k svoji mami Kris Jenner, ki živi nedaleč stran. Foto: Guliverimage

Sodna bitka s sosedi

O gradnji zaklonišča je Kim razmišljala že pred leti, a se je zapletla v sodno bitko s sosedi. Ti so trdili, da je podzemna gradnja izredno nevarna, saj sta pod posestvom speljani dve liniji visokotlačnih plinovodov. Eden od sosedov je tveganje primerjal s katastrofalno eksplozijo plinovoda San Bruno v Kaliforniji leta 2010, v kateri je umrlo osem ljudi, 58 je bilo ranjenih, uničenih pa je bilo tudi več deset domov.

Za podobne poteze so se že pred leti odločili nekateri drugi zvezdniki. Zasebna zaklonišča naj bi med drugim imeli tudi Shaquille O'Neal, Bill Gates, Tom Cruise in Gwyneth Paltrow, o gradnji pa je razmišljal tudi ustanovitelj Mete Mark Zuckerberg.

Posestvo Kim Kardashian je ocenjeno na okoli 60 milijonov dolarjev (57,68 milijonov evrov). Foto: Profimedia

Preberite tudi: