Kim Kardashian v bran zapornikoma, ki sta umorila svoja starša

Na platformi Netflix že več tednov navdušuje nova serija Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, ki sta jo navdihnjena po resničnih dogodkih iz leta 1989 ustvarila Ryan Murphy in Ian Brennan. Serija prikazuje zgodbo bratov Menendez, ki sta bila leta 1996 zaradi umora svojih staršev Joséja in Kitty Menendez obsojena na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti izpusta.

Brata sta kot razlog za umor, za katerega krivde sprva nista priznala, navedla strah zaradi fizičnih, čustvenih in spolnih zlorab, ki sta jih nad njima izvajala njuna starša, medtem ko je bilo tožilstvo prepričano, da sta želela zgolj podedovati družinsko bogastvo. Njun oče naj bi namreč imel namen, da ju razdedini.

V Netflixovi seriji sta v glavnih vlogah zaigrala Nicholas Alexander Chavez (kot Lyle Menendez) in Cooper Koch (kot Erik Menendez). Foto: Guliverimage

"Mislila sem, da poznam njuno zgodbo"

Po izidu serije in nedavni novici, da losangeleški tožilci pregledujejo nove dokaze, se je oglasila resničnostna zvezdnica Kim Kardashian, ki si že več let prizadeva za reformo kazenskega sistema v ZDA. Njen cilj je obiskati družinske člane in zapornike, ki so bili po njenem mnenju krivično obsojeni, in jim pomagati pri njihovi izpustitvi. Pred kratkim je tako obiskala brata Menendez in po pogovoru z njima na družbenem omrežju Instagram pozvala k njuni izpustitvi.

"Čas je, da brata Menendez osvobodimo. Vsi smo produkti lastnih izkušenj. Izkušnje oblikujejo, kdo smo bili, kdo smo in kdo bomo. Čas nas spremeni tako fizično kot psihično in dvomim, da lahko kdo trdi, da je ista oseba, kot je bil pri 18 letih. Sama vem, da nisem! Mislite, da poznate zgodbo Lyla in Erika Menendeza. Tudi sama sem mislila, da jo poznam," je Kardashian zapisala v objavi in opozorila, da je na to temo napisala tudi esej za portal NBC News.

Bi ju v primeru, da bi bila ženski, obravnavali drugače?

V eseju je poudarila, da bi bil v primeru, "da bi bil ta zločin storjen in bi mu sodili danes, izid dramatično drugačen". "Nekaj časa sem preživela z Lylom in Erikom. Nista pošasti. Sta prijazna, inteligentna in poštena moška. V zaporu imata zgledno disciplino. Prislužila sta si več univerzitetnih diplom, delala kot negovalca starejših zapornikov in bila mentorja na univerzitetnih programih," je zapisala.

In dodala: "Ko sem pred tremi tedni obiskala zapor, mi je eden od paznikov rekel, da bi se dobro počutil, če bi bila njegova soseda. 24 družinskih članov, vključno z brati in sestrami njunih staršev, je podalo izjave, v katerih v celoti podpirajo Lyla in Erika, ter zahtevajo, da ju pravosodni sistem izpusti."

Opozorila je tudi na to, da naj bi ju njuna starša več let spolno zlorabljala, pri čemer oblast ni storila ničesar, da se podobni primeri ne bi ponavljali. "Umora ni mogoče upravičiti. Ampak sojenje in kazen, ki sta je bila deležna, sta bolj ustrezala serijskemu morilcu kot dvema posameznikoma, ki so ju leta spolno zlorabljali prav ljudje, ki sta jih imela rada in sta jim zaupala."

Odzivi na njeno objavo so sicer mešani. Nekateri so, tako kot ona, bratoma stopili v bran in jo podprli, drugi so opozorili na to, da sta kljub vsemu brutalno umorila svoja starša. Marsikdo se je spomnil tudi na njenega očeta Roba Kardashiana, ki je leta 1994 pomagal pri izpustitvi zloglasnega O. J. Simpsona iz zapora. Sodili so mu zaradi umora nekdanje žene Nicole Brown Simpson in njenega partnerja Rona Goldmana. Na prvem sojenju so ga oprostili, je pa bil pozneje obsojen na plačilo odškodnine sorodnikom obeh umorjenih.

Kim Kardashian je opozorila, da naj bi ju njuna starša več let spolno zlorabljala, pri čemer oblast ni storila ničesar, da se podobni primeri ne bi ponavljali. Foto: Guliverimage

