V novi Netflixovi seriji lahko vidite Slovenca

Dekameron, zbirka žgečkljivih satiričnih zgodb renesančnega pisca Giovannija Boccaccia, je doživela nemalo filmskih in televizijskih obdelav. Ne nazadnje smo svojo imeli tudi Slovenci, igrana serija Dekameron iz začetka 70. let velja za eno najbolj razkošnih, pa tudi najbolj priljubljenih produkcij slovenske televizije.

Netflixova priredba s slovenskim igralcem

Svojo različico pripovedi o skupini plemičev in plemkinj, ki so pred kugo pobegnili iz Firenc na deželo, kjer nato dolgčas preganjajo s pripovedovanjem zgodb, so zdaj posneli tudi pri Netflixu. Serija Dekameron je premiero na tem pretočniku doživela danes, v zasedbi pa je vrsta prepoznavnih igralskih imen, med njimi Zosia Mamet, ki se je spomnimo iz serije Punce, in Tanya Reynolds, ki je zaslovela v seriji Sex Education.

Eno od epizodnih vlog v Netflixovem Dekameronu, pojavi se takoj ob začetku serije, pa ima tudi slovenski igralec Aljaž oziroma Aliash Tepina. "Gre za zelo intenziven uvod. Mislim, da bo noro izpadlo," je o vlogi v Dekameronu za revijo Kranjčanka povedal Tepina, ki so ga sicer slovenski igralci nazadnje gledali v seriji Skrito v raju. V prvi sezoni se je pojavil v zadnjih delih, njegova vloga pa se vrača tudi v drugi sezoni.