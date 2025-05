Pri 76 letih je v torek umrl George Wendt, ki se je med večne televizijske obraze zapisal z vlogo Norma Petersona v humoristični seriji Na zdravje (Cheers). Na dan Wendtove smrti je sicer minilo 32 let, odkar so predvajali zadnjo epizodo te serije.

Zasedba serije Na zdravje Foto: Guliverimage Njegova družina je sporočila, da je umrl v spanju, in dodala: "Bil je predan družinski človek, ljubljen prijatelj in dober zaupnik vsem, ki so imeli to srečo, da so ga poznali. Neskončno ga bomo pogrešali."

Serijo Na zdavje so na kanalu NBC predvajali kar enajst let, med letoma 1982 in 1993, glavni Wendtovi soigralci pa so bili Ted Danson, Shelley Long, Woody Harrelson, Rhea Perlman in Nicholas Colasanto.

Kot je Wendt leta 2012 povedal za revijo GQ, od sodelovanja v tej seriji sprva ni preveč pričakoval. Toda upodobitev Norma Petersona, moškega, ki je vedno v gostilni, ga je izstrelila med zvezde, zanjo pa je bil kar šestkrat nominiran za nagrado emmy.

Prva sezona serije sicer ni bila ravno uspešna, njena gledanost je bila sprva nizka, nato pa so jo gledalci vzljubili in njeno zadnjo epizodo, ki so jo predvajali 20. maja 1993, je gledalo kar 80 milijonov ljudi.

