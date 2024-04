Krvavi umor svetlolaske in njenega ljubimca

Bilo je 12. junija 1994 zvečer. V Los Angelesu je napadalec z nožem umoril takrat 35-letno Nicole Brown Simpson in njenega deset let mlajšega partnerja Rona Goldmana pred njunim stanovanjem. Nicole je umrla zaradi sedmih vbodov z nožem. Trupli je policija odkrila nekaj po polnoči.

Prvi osumljeni za umora je bil O. J. Simpson, s katerim je bila Nicole poročena med letoma 1985 in 1992. V zakonu sta se jima rodila dva otroka.

Nicole se je rodila leta 1959 v Frankfurtu očetu Američanu in materi Nemki. Skupaj s starši se je pozneje preselila v Kalifornijo. O. J. Simpsona je spoznala leta 1977, ko je bila natakarica v nekem nočnem klubu na Beverly Hillsu. Stara je bila osemnajst let.

Ljubimkati sta začela, ko je bil O. J. Simpson še poročen s prvo ženo. Leta 1979 se je ločil, leto pozneje pa končal športno kariero. A zakon med Nicole in O. J. Simpsonom ni trajal dolgo.

In 1994 Nicole Brown Simpson was brutally murdered. OJ Simpson got to live another 30 years before dying today from cancer at 76. Nobody was ever convicted of killing her but everyone knows who did it!



Rather than focusing exclusively on him, let’s take a second to remember her! pic.twitter.com/g5Q2p99xs1