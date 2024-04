Umrl O. J. Simpson

Ko je včeraj zvečer umrl, naj bi bil obkrožen s svojimi otroki in vnuki. Njegovo smrt je za ameriški TMZ potrdil tudi Simpsonov odvetnik.

O. J. Simpson je za seboj pustil štiri otroke: Arnelle in Jasona iz prvega zakona ter Sydney in Justina iz zakona z Nicole Brown Simpson.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024

Simpson je kot igralec blestel v dresih moštev Buffalo Bills in San Francisco 49ers. Na naboru je bil izbran davnega leta 1969.

Bolj je zaslovel po letu 1995, ko so ga v sodnem procesu, ki je odmeval po vsem svetu, oprostili umora nekdanje žene Nicole Brown Simpson in njenega prijatelja Ronalda Goldmana. Kasneje sta ga sicer družini pokojnih civilno tožili za povzročitev smrti in primer dobili, Simpson pa je moral zaradi visoke odškodnine razglasiti osebni stečaj.

Večina Američanov je prepričanih, da je ušel kazni za dvojni umor, primer pa je od samega začetka tesno povezan z rasnimi delitvami v ZDA, saj se je Simpson predstavljal kot žrtev policijske zarote v času, ko so podobno kot danes odmevali primeri policijskega nasilja proti rasnim manjšinam.

Dvome o njegovi nedolžnosti pa je poleg dejstva, da je spektakularno bežal pred policijo, Simpson sam podžgal v letu 2006 s knjigo If I Did It (Če bi to storil jaz), v kateri predstavlja opis "hipotetične" različice umora Simpsonove in Goldmana. Knjiga je bila zaradi javnega ogorčenja in sodnih bitk z Goldmanovo družino objavljena skoraj leto dni kasneje kot načrtovano.

Obsojen je bil na kazen od devetih do 33 let

Hkrati s knjigo je Simpson posnel intervju za ameriško televizijsko mrežo Fox. V njem je Simpson založnici Judith Reagan predstavljal svojo hipotezo o tem, kako naj bi bil par umorjen. V pogovoru je povedal, da je bil na prizorišču umora in da nikoli ni videl toliko krvi, a obenem pristavil, da gre za "hipotetično predstavo".

Po osebnem stečaju je Simpson životaril, leta 2008 pa se znova znašel pred roko pravice, potem ko je s partnerji vdrl v hotelsko sobo dveh preprodajalcev z njegovimi spominki. Zahteval je svoje stvari nazaj, eden od partnerjev je imel pištolo. Policija jih je aretirala, tožilstvo pa je krivdo pripisalo Simpsonu, ki je bil obsojen na kazen od devetih do 33 let. Po devetih letih so ga izpustili.