Kim Kardashian bo oblekla ameriške olimpijke

41-letna Kim Kardashian je za ameriško olimpijsko reprezentanco oblikovala posebno kolekcijo, ki zajema spodnje perilo, pižame in trenirke.

Tako kot ob prvi predstavitvi bo tudi tokrat vsak artikel v omejeni seriji na voljo za prodajo na spletni strani Skims. "Navdušena sem, da Skims in ekipa ZDA še naprej sodelujeta. Naša kolekcija oblačil za bivanje in spanje je bila zasnovana z mislijo na te navdihujoče ženske. Zelo sem ponosna, da bodo olimpijski in paraolimpijski športniki spet nosili Skims v času svojih nastopov," je Kim Kardashian zapisala v sporočilu za javnost.

V kampanji, ki jo je posnela fotografinja Vanessa Beecroft, nastopajo deskarka Chloe Kim, veslačica Oksana Masters, drsalka Madison Chock, voznica boba Ajo Evans, hitrostna drsalka Maame Biney in umetnostna drsalka Amber Glenn.

"O vsaki podrobnosti glede olimpijskih igrah sem že od svojega desetega leta slišala od svojega očima. Ko sem gledala športnike, ki tekmujejo, sem poskušala razumeti predanost in čast udeležbe na olimpijskih igrah," je Kim zapisala na Instagramu. Njen očim Bruce Jenner, ki se je nato preimenoval v Caitlyn, je olimpijski zmagovalec v deseteroboju.

Kim Kardashian je Skims ustanovila leta 2018.