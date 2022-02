Kim Kardashian: Pred otroki moram biti največja navijačica svojega bivšega

41-letna Kim Kardashian je v novem intervjuju za revijo Vogue prefinjeno udarila po odtujenem možu Kanyeju Westu, s katerim si delita skrbništvo nad štirimi otroki: North, Saint, Chicago in Psalm.

V intervjuju je namreč razpravljala o tem, kako pomembno je, da o svojem bivšem pred svojimi otroki nikoli ne poveš nič slabega. To izjavo je podala po tem, ko jo je raper javno ponižal.

44-letni Kanye je v zadnjih tednih kritiziral Kim, ker je njuni hčerki North dovolila uporabo TikToka brez njegovega dovoljenja, in dodal, da je ugrabila njuno hčer Chicago. Kanye je nato izbrisal objave, vendar se je v sredo na Instagramu znova skliceval na nekdanjo ženo, ko je delil posnetek Kim in njunih štirih otrok iz revije Vogue, pri čemer je napisal: "Bog, prosim, združi našo družino."

Kim je o skupnem skrbništvu za modno biblijo povedala: "Lahko si prizadet ali jezen na svojega bivšega, a mislim, da mora biti pred otroki vedno najboljši oče. Poskrbeti je treba, da sem največja navijačica starša svojih otrok ne glede na to, kaj doživljam osebno."

Srečni dnevi zakona Foto: Guliverimage

Kim je tudi razkrila, da je bilo iskanje sreče tisto, zaradi česar se je lani po devetih letih zakona odločila za ločitev. "Tako dolgo sem delala tisto, kar je osrečevalo druge ljudi, v zadnjih dveh letih pa sem odločila, da bom osrečila sebe. In to je res dober občutek. Tudi če je to povzročilo spremembe, ki so pripeljale do ločitve."

"Mislim, da je pomembno biti iskren do sebe. Izbrala sem sebe. Mislim, da je to prav. Odločila sem se, da bom zdravo jedla, telovadila, se bolj zabavala, več časa preživela s svojimi otroki in ljudmi, ki me osrečujejo. Odložila bom telefon in nehala slediti tistim, ki jih ne želim videti na Instagramu."

Kim je na fotografijah za Vogue videti senzacionalno, sploh ko pokaže svoje napete trebušne mišice.

