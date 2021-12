Prestala sedem operacij, da bi bila videti kot Kim Kardashian

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alena Omovych je mladenka, ki želi biti podobna ameriški zvezdnici Kim Kardashian, in za to je pripravljena plačati velike vsote denarja za operacije in preživeti dneve v bolnišnici. A po videzu še vedno ni podobna Kim.