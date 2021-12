Nina Morić: Še vedno sem dobra v postelji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

45-letna Nina Morić, hrvaška manekenka, ki živi v Italiji, je tokrat na družbenem omrežju objavila sebe v črni čipkasti obleki in s poželjivim pogledom na obrazu. Ob tem je zapisala: "Res sem še vedno dobra v postelji. Lahko spim vse dneve."

Seveda je ob tako zapeljivi fotografiji dobila številne pohvale in všečke.

Hrvaška manekenka, ki je znana tudi po tem, da je nastopila v spotu Rickyja Martina Livin' La Vida Loca, je preteklo leto polnila tabloide z novico, da se je njen polnoletni sin odselil k svojemu očetu.

Kaj točno je bil razlog njegovega odhoda, ni znano, sama pravi, da je verjetno preveč dolgočasna zanj.

Foto: Guliverimage Nina Morić je leta 1996 zmagala na izboru za mis Hrvaške in bila tretja na svetovnem lepotnem tekmovanju Elite, tri leta pozneje pa se je preselila v Los Angeles, kjer se je želela preizkusiti kot pevka in igralka.

Pozneje se je preselila v Italijo, kjer je delala kot manekenka in televizijska voditeljica. Leta 2001 se je poročila z lastnikom fotografske agencije Fabriziem Corono in leto pozneje dobila sina Carlosa. Par se je ločil leta 2007.

Manekenka je že v času zakona podlegla pastem plastičnih operacij in hrvaški mediji so o Nini zaradi vseh popravkov že pisali kot o hrvaškem Michaelu Jacksonu. Po ločitvi je šlo z Nino samo še na slabše – zaradi silikonskega in botoksiranega videza je izgubila kar nekaj pogodb, vseeno pa se operacijam ni odrekla. Večkrat je poskusila narediti celo samomor.

