Zvezdnica zanika obisk lepotnega kirurga: Neverjetno je, kaj lahko naredijo ličila

Med intervjujem s Kylie Jenner za revijo Interview je slavna igralka Jennifer Lawrence zavrnila ugibanja, da je na svojem obrazu naredila popravke, svoj novi videz pa je pripisala novim tehnikam ličenja in starosti.

"Neverjetno je, kaj vse lahko naredijo ličila. Delam s Hungom Vanngom, ki je med drugim strokovnjak za črtala za ustnice in konturiranje, sama pa ga imenujem kar plastični kirurg, saj so v zadnjih nekaj mesecih, odkar delam z njim, vsi prepričani, da sem imela operacijo oči," je povedala in se pošalila 33-letna oskarjevka ter ob tem poudarila, da si oči ni operirala, ampak le ličila, poroča CNN.

Foto: Guliverimage

Mnogi so mislili, da je imela operacijo nosu

Kot je povedala, so mnogi zaradi tehnik ličenja menili, da je imela operacijo nosu, a igralka je ob tem dodala: "Moj nos je popolnoma enak. Lica so se mi skrčila. Hvala, da ste to omenili," je še povedala zvezdnica. Jennerjeva ji je odvrnila, da si je kot najstnica začela močno obrobljati ustnice, da bi bile te videti "polnejše". Jennifer je ob tem povedala, da je svoje izkušnje delila z ljudmi, ki so o njenem videzu domnevali drugačne stvari.

Igralka se je sploh prvič odzvala na domneve o njeni plastični operaciji, se pa je Jennerjeva s tovrstnimi govoricami "spopadala" že dlje časa. Nedavno je tudi priznala, da je imela operacijo dojk, ustanoviteljica Kylie Cosmetics pa je zanikala, da bi uporabljala še kaj več kot polnila.

