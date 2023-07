Po več letih zanikanja zdaj končno priznala

V zadnji epizodi tretje sezone serije The Kardashians je Kylie Jenner, najmlajša izmed sester družine Kardashian-Jenner, spregovorila o operacijah.

Da je bil poseg napaka, je ugotovila, ko je postala mama

Povedala je, da je poseg povečanja prsi opravila nekaj mesecev, preden je leta 2017 zanosila s svojo najstarejšo hčerko Stormi. Kot je dejala, je imela lepe prsi tudi pred operacijo, zato je bil poseg napaka, kar je ugotovila po tem, ko je postala mama.

"Tudi jaz imam hčerko. Strlo bi me, če bi si želela pri 19 letih spremeniti svoje telo. Ona je nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo. Želim biti najboljša mama in najboljši zgled zanjo. Želim si, da bi lahko bila ona in da bi vse naredila drugače. Ničesar se ne bi dotaknila," je dejala Jennerjeva.

Da si je dala povečati prsi, je nekdaj najmlajša milijonarka na svetu zanikala več let, nazadnje leta 2019, ko je to zapisala na svojem profilu na Instagramu. V predzadnji epizodi omenjene serije je sicer dejala, da je prepričanje, da je imela veliko posegov na svojem obrazu, napačno. "Ena največjih napačnih predstav o meni je, da sem bila negotov otrok in sem bila na več posegih, da bi spremenila svoj obraz. To ni res. Imam samo polnila v ustnicah," je pojasnila.

