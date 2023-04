Slavno manekenko iz klana Kardashian ujeli z novim fantom #foto

Manekenko in glasbenika so mediji romantično povezovali že februarja.

Fotografi so sredi romantičnega zmenka, na katerem sta jezdila istega konja, ujeli Kendall Jenner in Bad Bunnyja. Par, ki so ga ameriški mediji povezovali že februarja, je skupaj užival v konjeniškem centru Hidden Hills v Kaliforniji, je poročal TMZ.

Za uzde je prijel 29-letni Bad Bunny, čigar pravo ime je Benito Antonio Martínez Ocasio, 27-letna manekenka pa je sedela pred njim in fotografirala dogajanje. Kasneje sta konja jahala še posamično in uživala na toplem kalifornijskem soncu.

Foto: Profimedia

Že v začetku meseca je ameriški tabloidni medij TMZ poročal, da so par ujeli v losangeleški restavraciji, ko naj bi uživali na skupnem zmenku s Hailey in Justinom Bieberjem. Da Jennerjeva uživa z novim izbrancem, so potrdili tudi viri blizu para, ki so povedali, da ji je zelo všeč, saj je drugačen od preostalih fantov, s katerimi je bila v preteklosti, poleg tega naj bi bil tudi zelo šarmanten.

Bad Bunny nad Kendallinega nekdanjega fanta

V svoji novi pesmi Coco Chanel, v kateri sodeluje z Eladio Carrión, se je raper v vrsticah, ki jih zapoje v španščini: "Ampak sonce v Portoriku je bolj vroče kot v Phoenixu," domnevno obregnil tudi ob Kendallinega nekdanjega partnerja, košarkarja Devina Bookerja, ki v ligi NBA igra za ekipo Phoenix Suns. Kendall je bila z Devinom z nekaj vmesnimi prekinitvami skupaj od leta 2021, dokončno pa sta se razšla lani novembra.