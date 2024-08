Športna Kendall Jenner na olimpijskih igrah

Kendall Jenner, znana manekenka in resničnostna zvezda, je na olimpijskih igrah 2024 spomnila na svojo športno dediščino. Je namreč hčerka Caitlin Jenner, ki je na olimpijskih igrah leta 1976 osvojila zlato medaljo v deseteroboju. Kendall na svojo atletsko naravo ni opozorila le s stajlingom, ampak tudi z ljubeznijo do konjev in jahanja. "Dobesedno sem zgrajena kot športnica," je povedala v eni izmed oddaj Keeping Up With the Kardashians.