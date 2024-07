Telovniki so letošnji modni hit

Telovniki so ponovno v modi, saj njihova vsestranskost in eleganca nadgradita vsak videz. Prvotno so bili namenjeni uradnim priložnostim, a so zdaj postali ključni del tako ženskih kot moških garderob. Izkoristite jih lahko za poslovni, casual ali eleganten videz. Kombinirate pa jih lahko na sto in en način, zato so vsekakor priročen kos.