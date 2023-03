(Ne)retuširana Kim Kardashian na plaži #foto

Resničnostno zvezdnico so ujeli med fotografiranjem za oglasno kampanjo. Ob tem so se vnele razprave, ali so te fotografije res pravi "ulov" paparacev ali pa so tudi te retuširane.

Kim Kardashian je ta teden na plaži v Malibuju pozirala za novo oglasno kampanjo za svojo blagovno znamko kopalk in spodnjega perila Skims.

42-letnica je nosila rožnate dvodelne kopalke in kljubovala vremenu, ki je bilo očitno vse prej kot toplo, saj je bila snemalna ekipa, ki jo je obkrožala, oblečena v debele jakne.

Foto: Profimedia

In čeprav se ob fotografijah zdi, da so jih posneli paparaci, ki so se tam znašli nepoklicano, se je na omrežju Reddit vnela razprava, ali je res bilo tako.

"Te fotografije so stoodstotno zrežirane," je zapisal eden od uporabnikov Reddita, "njen trebuh in zadnjica v resnici nista videti tako."

"Posneli so jih paparaci, ki jih lahko najameš in fotografije pred objavo retuširajo," je dodal drugi. Kim Kardashian in druge članice njene družine sicer že dolgo obtožujejo, da pogosto kar same najamejo paparace in tako nadzorujejo fotografije, ki pridejo v medije.

Oglejte si še: