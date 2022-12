Kim Kardashian spet obtožili retuširanja družinskih fotografij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Praznične fotografije, ki jih je na Instagramu objavila resničnostna zvezdnica, so sprožile plaz komentarjev.

Po božičnih praznikih je Kim Kardashian na Instagramu objavila fotografije družinskega praznovanja, ki so zbrale več kot pet milijonov všečkov, obenem pa sprožile burno razpravo.

Njenim sledilcem se je nenavadna zdela predvsem prva v nizu objavljenih fotografij, na kateri je Kim s svojimi sestrami in mamo.

Ne le, da so njihovi obrazi videti močno retuširani, mnogi so tudi prepričani, da za to fotografijo sploh niso pozirale skupaj, ampak gre za fotomontažo. Nenavadno je namreč, da med poziranjem ne gledajo v isto smer.

"Zakaj bi kdo to storil? Ali se je tako težko fotografirati skupaj? Te družine res ne razumem," je le eden od komentarjev ob fotografijah resničnostne družine, ki je sicer redna tarča kritik zaradi pretiranega retuširanja fotografij. Kim Kardashian je denimo letos spomladi priznala, da je retuširala fotografijo svojih hčera in nečakinj ter obraz nečakinje True "prilepila" na telo druge nečakinje Stormi.

Oglejte si še: