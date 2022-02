Khloe Kardashian objavila fotografije, iz katerih se zdaj vsi norčujejo

Očitne napake in pretiravanje pri retuširanju so priljubljena tarča posmeha spletnih uporabnikov, sploh ko se to pripeti slavnim osebnostim. Te dni je na tapeti Khloe Kardashian, članica resničnostnega klana Kardashian-Jenner, ki je pred kratkim na družbenih omrežjih objavila to serijo fotografij:

Betrayal rarely comes from your enemies pic.twitter.com/dOcnvWg8pd — Khloé (@khloekardashian) January 27, 2022

Pozorne oči njenih sledilk in sledilcev so kmalu opazile nekaj nenavadnih podrobnosti. Pozornost so pritegnile predvsem njene roke, ki so na nekaterih fotografijah nenavadno blede, prsti z zašiljenimi nohti pa nenaravno dolgi.

Foto: Twitter

"Njene roke so videti kot roke nečesa, kar v moji domišljiji živi pod mojo posteljo in me skuša med spanjem zgrabiti za gležnje," je zapisala neka uporabnica Twitterja, nekateri pa so jih primerjali kar z rokami grofa Orloka iz filma Nosferatu.

Why does Khloe Kardashian’s hand look like Nosferatu’s? pic.twitter.com/f0LWzs3uRF — Wrex Weed (@wrexweed) January 27, 2022

