Med počitnicami na Hrvaškem umrl pomemben ameriški poslovnež

Kot piše Page Six, je Ridinger z družino na jahti križaril po Jadranu. Družina ima sicer svojo jahto, ki pa je trenutno na popravilu, zato so jo na Jadranu najeli.

Bil je dober prijatelj številnih zvezdnikov

Ridinger je sicer ustanovitelj ameriškega tržnega podjetja Market America, skupaj z ženo Loren pa sta bila med najvidnejšimi člani družabne scene v Miamiju. "To so bile naše prve počitnice po treh letih, ukradla pa nam jih je nenadna pljučna embolija. Izginil je v eni sekundi," je na Facebooku zapisala njegova žena in dodala, da je njeno srce "izrezano".

Kot je razvidno iz njegovih zadnjih objav na Instagramu, so na Hrvaškem obiskali mesti Hvar in Šibenik ter nacionalni park Plitvička jezera.

Z ženo Loren sta bila dobra prijatelja številnih zvezdnikov, kot so Jennifer Lopez, Kim in Khloe Kardashian, Marc Anthony, Scottie Pippen in zakonca Beckham. Pred kratkim sta se denimo udeležila razkošne poroke Lopezove in Bena Afflecka.

Na družabnih omrežjih izrekli sožalje

Victoria Beckham in Kloe Kardashian sta žalujoči družini na družbenih omrežjih nemudoma izrazili sožalje. Victoria je zapisala "Radi te imamo", Khloe pa je zapisala, da jo je novica "uničila".

Na profilu Market America na družbenem omrežju Twitter pa so zapisali, da so izgubili velikega vizionarja, svet pa je izgubil strastnega človeka, ki je v druge ljudi verjel bolj, kot so verjeli sami vase. "Nobena beseda ne more opisati našega šoka, naše bolečine in naše neizmerne žalosti zaradi prezgodnje smrti J. R. Želel bi, da ga počastimo tako, da se posvetimo nadaljevanju dela, ki ga je imel tako rad," so sklenili.

Od njega se je poslovil tudi košarkar Scottie Pippen, ki je na svojem profilu na Twitterju zapisal: "Z njegovim odhodom smo izgubili velikega človeka. J. R. mi je bil v veliko pomoč in oporo, ko sem začenjal svoje življenje po košarki. Dal mi je dragocene nasvete in me naučil, kako postati podjetnik."