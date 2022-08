Umrl je nekdanji politik Ivo Hvalica

V starosti 86 let je po krajši bolezni umrl nekdanji poslanec državnega zbora in politik Ivo Hvalica. Poznan je bil kot neumoren govornik, z najdaljšim govorom se je zapisal v zgodovino slovenskega parlamenta.

Ivo Hvalica je bil rojen 18. maja 1936 v Kanalu ob Soči, živel je v Solkanu. Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je končal v Kanalu, v Ljubljani pa srednjo gradbeno šolo. Zaposlen je bil v gradbeni stroki (SGP Primorje Ajdovščina, SGP Gorica, Projekt Gorica, Goriške opekarne), več let je služboval kot gradbenik v Libiji, zlasti pri libijskem ministrstvu za gradnjo stanovanj in javnih stavb (1968). V Libiji je bil tudi vodja projekta pri gradnji ene največjih afriških opekarn. Od leta1964 do 1968 je imel lastno gradbeno podjetje, zasebnik je ponovno postal 1992.

Leta 1993 je postal poslanec državnega zbora kot član Socialdemokratske zveze Slovenije (SZDS), ki se je pozneje preimenovala v Socialdemokratsko stranko Slovenije (SDSS), današnjo Slovensko demokratsko stranko (SDS). Bil je član predsedstva stranke, a je pozneje iz stranke izstopil.

Hvalica je bil poznan kot neumoren govornik. Ob obstrukciji zakona o privatizaciji igralnic leta 1995 je govoril več kot štiri ure. To je najdaljši govor v zgodovini slovenskega parlamenta. Rekord po trenutnem poslovniku državnega zbora ne more biti presežen, saj je trajanje poslanskih razprav omejeno na tri minute.

Leta 1998 je poslanec LDS Jelko Kacin Hvalico udaril s časopisom, kar je do zdaj edini fizični obračun znotraj slovenskega parlamenta. Povod je bila oznaka "ograjevarstvenik", ki jo je za Kacina uporabil Hvalica. Kacina je namreč obtoževal, da si je po osamosvojitvi prisvojil ograjo okoli bežigrajske vojašnice.

Hvalica je po dveh poslanskih mandatih zaradi spora z Janezom Janšo izstopil iz SDS. 23. maja 2001 se je upokojil in umaknil iz politike. Kot upokojenec je večkrat komentiral aktualno politiko.

Pogreb bo v soboto v župniji Kanal.