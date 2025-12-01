Devetnajstletnik splezal v ogrado k levinji. Ubila ga je pred obiskovalci.

Devetnajstletni Gerson de Melo Machado iz Brazilije je bil prejšnjo nedeljo ubit, potem ko ga je v živalskem vrtu v Braziliji napadla levinja. Pred drugimi obiskovalci je preplezal približno šest metrov visok zid in vstopil v ogrado velike mačke v parku Zoobotânico Arruda Câmara v mestu João Pessoa.

Predstavnik živalskega vrta, v katerem živi več sto živalskih vrst, je smrt 19-letnika potrdil v izjavi, objavljeni na Instagramu. "Po potrditvi incidenta je bil park takoj zaprt v skladu z vsemi varnostnimi protokoli. Ekipe so obiskovalcem, ki so videli incident, nudile strokovno podporo," je zapisal živalski vrt.

"Park Arruda Câmara izraža sožalje družini pokojnega mladeniča, globoko obžaluje njihovo izgubo in jim želi moč v tem težkem trenutku," so še zapisali v izjavi in dodali, da bo živalski vrt tekom preiskave zaprt.

Tragična življenjska zgodba

Varnostniki živalskega vrta naj bi poskušali ustaviti Machada, ko je splezal v ogrado levinje, vendar jim ni uspelo. Forenzična ekipa civilne policije ni izključila možnosti, da so bila njegova dejanja samomorilna. Machadu so namreč pred incidentom diagnosticirali shizofrenijo. Izhajal je iz družine z zgodovino duševnih težav in odraščal v "skrajni revščini".

Svetovalka za dobrobit otrok Verônica Oliveira je medijem povedala, da so bili vsi štirje njegovi bratje in sestre posvojeni, razen njega, potem ko so jih v zelo majhnem času vzeli materi. Skozi leta se je večkrat spopadel s policijo, kot otrok pa je začel krasti. Prejšnji teden naj bi Machado po izpustitvi iz zapora prišel do svetovalke Oliveire in jo prosil za pomoč pri iskanju zaposlitve.

Sanje o ukrotitvi levov

Povedala je, da se je Machado v preteklosti prikradel v pristajalno podvozje letala, ki je letelo v Afriko, da bi uresničil svoje sanje o ukrotitvi levov, a so ga na letališču odkrili in napotili k službi za zaščito otrok.

Usoda levinje Leone

Po Machadovi smrti so iz živalskega vrta Parque Zoobotânico Arruda Câmara objavili stanje levinje. "Leona, levinja v parku Parque Arruda Câmara, se dobro počuti in bo še naprej prejemala vso potrebno oskrbo. Po incidentu jo je tehnična ekipa takoj ocenila in ostaja pod stalnim opazovanjem in nadzorom, saj je bila izpostavljena visoki stopnji stresa," so zapisali.

"Leona je zdrava, ne kaže agresivnega vedenja zunaj konteksta incidenta in ne bo evtanazirana. Protokol v teh situacijah predvideva točno to, kar so naredili: spremljanje, vedenjsko oceno in specializirano oskrbo. Veterinarji, trenerji in tehniki so popolnoma predani Leoninemu dobremu počutju in bodo poskrbeli, da si opomore, se čustveno stabilizira in varno nadaljuje s svojo rutino," so zaključili v živalskem vrtu.