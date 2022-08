Umrl je ekonomist in politik Jože Mencinger

Jože Mencinger naj bi umrl na polotoku Pelješac, neuradno med kopanjem, zaradi posledice kapi, je Bojan Požar objavil na Twitterju.

Včeraj na polotoku Pelješac umrl znani ekonomist in bivši politik Jože Mencinger. Neuradno, zaradi posledice kapi, med kopanjem. pic.twitter.com/JNjGnPD19C — BojanPožar (@BojanPozar) August 27, 2022

Mencinger se je rodil 5. marca 1941 na Jesenicah, kjer je leta 1960 maturiral, diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1966 in istega leta magistriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Beogradu.

Med leti 1969 in 1971 je študiral ekonometrijo na Univerzi Pensilvanija v Pensilvaniji, Združenih državah Amerike, kjer je pridobil doktorat znanosti z doktorsko disertacijo A Quarterly Econometric Model of the Yugoslav Economy (1975).

Leta 1967 je postal asistent, 1977 docent, 1983 izredni profesor in 1987 redni profesor na katedri za pravno-ekonomske vede na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Na ekonomskih fakultetah v Zagrebu in Mariboru je na podiplomskem študiju predaval ekonometrijo, na več podiplomskih študijih Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani pa makroekonomijo. Bil je gostujoči profesor na University of Pittsburgh (1987), gostujoči znanstvenik na International Center for Economic Research v Torinu (1992) in na Institute for Social Studies na Dunaju (1996). Vabljena predavanja je imel na različnih univerzah v praktično vseh evropskih državah pa tudi na Kitajskem, Japonskem in v ZDA; aktivno se je udeležil številnih mednarodnih znanstvenih konferenc. Bil je urednik mesečnika Privredna kretanja Jugoslavije (1987−1991) in je še urednik mesečnika Gospodarska gibanja (1987−).

Dva mandata je bil rektor Univerze v Ljubljani (1998−2005). Za izrednega člana SAZU je bil izvoljen 5. maja 2011.

Kot podpredsednik je sodeloval v slovenski vladi (1990−1991), bil je član sveta Banke Slovenije (1991−1997), direktor EIPF (1992−1999), član Državnega sveta (2002−2007, 2007−) in član Fiskalnega sveta RS (2008−). Kot ekspert je sodeloval s State Planning Commission of the Republic of Guyana in Inter American Development Bank (1983), s Svetovno banko (1982), kot svetovalec UNDP v Bosni in Hercegovini (1996−1997) ter v Moldaviji (1997).

Vseskozi se je ukvarjal z makroekonomsko analizo, analizo ekonomskih sistemov in ekonomsko politiko ter s svojimi analizami poskušal vplivati na gospodarski sistem. V Slovenijo je prinesel sodobne ekonometrične metode, je med drugim o njegovem življenjepisu zapisano na spletni strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti.