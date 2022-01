Nov škandal v družini Kardashian

30-letni igralec lige NBA je na družbenih omrežjih potrdil, da ima otroka z drugo žensko, in se javno opravičil Khloe Kardashian, s katero ima triletno hči True. "Danes so rezultati testa očetovstva potrdili, da imam otroka z Maralee Nichols," je zapisal in dodal, da prevzema popolno odgovornost in z Maralee načrtuje prijateljsko vzgojo. Otroka naj bi spočela med kratko afero, ki se je zgodila, ko je bil še v zvezi s Kardashianovo.

Videti je, da Khloe Kardashian nikakor ne more ubežati nesrečni ljubezni. Foto: Guliverimage

Dobivala naj bi se redno, tudi pri njem doma

Sledilo je opravičilo vsem, ki jih je s tem prizadel, še posebej Khloe Kardashian. "Ne zaslužiš si srčne bolečine in ponižanja, ki sem ti ga povzročil. Moja dejanja niso v skladu s tem, kako gledam nate. Zelo te spoštujem in ljubim. Še enkrat, tako zelo mi je žal."

Thompson in Nicholsova naj bi svojo afero začela marca lani, na košarkarjev 30. rojstni dan. Nicholsova je razkrila, da sta se pogosto sestajala, večkrat tudi pri njem doma. S testom očetovstva in tožbo je želela dokazati resnico.

Košarkar jo je varal od samega začetka

A to ni prvi škandal, ki ga je Kardashianovi povzročil košarkar. Nekaj dni pred rojstvom njune hčerke True so splet preplavile fotografije in posnetki, na katerih Thompson v klubu poljublja in boža različne ženske.

Eden od teh je bil posnet aprila istega leta, drugi, ki prikazuje dve ženski, ki ga poljubljata in otipavata, pa oktobra 2017. Tristan in Khloe sta se sicer začela videvati leta 2016.

Iz pretekle romance ima še enega otroka

Zvezdnica resničnostnega šova mu je nezvestobo zaradi novorojenčice oprostila, leta 2019 pa so se začele pojavljati govorice o njunem razhodu. Razlog? Tristan naj bi Khloe tokrat prevaral z Jordyn Woods, takrat tesno prijateljico Kylie Jenner.

Khloe naj bi z njim dokončno prekinila junija lani, ko so se razširile govorice o njegovi aferi z manekenko Sydney Chase. Član moštva Sacramento Kings ima sicer iz zveze z nekdanjim dekletom Jordan Craig tudi petletnega sina Princea.

