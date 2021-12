Omara osemletne North West je vredna več kot vaše stanovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj dni zatem, ko je sledilcem razkazala njihov dom, je hčerka Kim Kardashian zdaj odprla še vrata svoje omare. Razkazala je police s torbicami, ki so v resnici pravi mali zakladi, verjetno skupaj vredni več kot marsikatero stanovanje.

Osemletna hči Kim Kardashian se je skupaj s svojo slavno mamo pred časom pridružila priljubljenemu družbenemu omrežju TikTok. Tam skupaj objavljata zabavne videe, včasih pa North West ubere kar svojo pot. Tako je njunim trem milijonom sledilcem že razkazala njihovo stanovanje, zdaj pa jim je omogočila še vpogled v svojo osupljivo zbirko torbic.

"To so moje torbice," je zapisala ob posnetku impresivne količine dizajnerskih kosov. V njeni zbirki je nekaj večbarvnih torbic znamke Louis Vuitton, majhnih Fendijevih torbic in Diorjevih kultnih modelov saddlebag.

Na polici se sveti tudi več bleščečih torbic znamke Judith Leiber, med katerimi je tudi zbirateljski kos v obliki Pepelkine kočije, vreden približno pet tisoč evrov.

North je pred časom svojim sledilcem že razkrila njihovo božično okrašeno hišo. Dih jemajoča dekoracija vsebuje ogromno božično drevo, figurice severnih jelenov, hiške iz medenjakov in božične nogavice za vso družino. Snemala je na lastno pest, v živo, zaradi česar si je pri mami Kim nakopala kar nekaj težav.

