Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko smo že mislili, da nas resničnostna zvezdnica ne more več presenetiti, se je izkazalo, da se motimo. Kim se je od glave do pet oblekla v usnje. Dobesedno.

Kim Kardashian se je v New Yorku pojavila v opravi, v kateri je poskrbela za obilo pozornosti, pa čeprav je bila videti povsem neprepoznavna. Resničnostna zvezdnica je namreč nosila usnje od glave do pet, pri čemer si je z njim zakrila tudi obraz in roke.

V mesto, ki nikoli ne spi, je prispela zaradi bližajočega se dogodka Met Gala.

Fotografije v drzni opravi je objavila tudi na svojem profilu na Instagramu, kjer jih je pospremila z emojijem noža.

Sicer pa to ni prvič, da se je 40-letna zvezdnica z obleko povsem zakrila. Enako je storila tudi prejšnji mesec, ko se je udeležila glasbenega dogodka nekdanjega partnerja, raperja Kanyeja Westa, na katerem je nosila podobno črno opravo, ki pa jo je kasneje nadgradila z neprebojnim jopičem.

Preberite tudi: