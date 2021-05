Osebje toži Kim Kardashian: Ni jim izplačevala nadur, ni dajala odmorov

Nekdanji zaposleni pri resničnostni zvezdnici so proti njej vložili tožbo, ki jo bremeni neprimernega ravnanja in neupoštevanja delovnega razmerja.

Kim Kardashian njeni nekdanji zaposleni očitajo, da jim je dolžna izplačilo več plač, pri čemer jim ni obračunavala niti nadur ali zagotavljala zakonsko določenih odmorov. Gre za sedem članov osebja, ki je skrbelo za njen razkošni dom v Santa Monici, v ekskluzivni in prestižni varovani soseski.

Tožniki po pisanju ameriških medijev v tožbi, ki so jo vložili na losangeleškem sodišču, niso navedli točnega zneska, a viri blizu njih poročajo, da naj bi jim bila zvezdnica skupno dolžna več kot 25 tisoč ameriških dolarjev (približno 20,4 tisoč evrov).

Poleg tega ji očitajo tudi, da jim je zadržala deset odstotkov plače za plačilo davka, čeprav njihove zaposlitve v resnici sploh ni prijavila.

Foto: Reuters

"Kim ni odgovorna za nastale razmere"

Odvetnik tožnikov je za ameriške medije povedal, da je bilo delo za eno najpremožnejših zvezdnic na svetu nepošteno in podplačano ter bolj podobno delu na črno. "Tožniki niso nikoli prejeli nobenih plačilnih listov, niso bili plačani v rednih plačilnih rokih, niso imeli potrebnih odmorov za obrok in počitek, niso imeli sredstev za beleženje svojih ur, niso bili plačani za vse ure, niso prejeli plačila nadur, niti plače po prenehanju delovnega razmerja."

Predstavnik Kardashianove pravi, da so tožniki pri njegovi stranki delali preko agencije, s katero sodeluje zvezdnica, ter da potemtakem ona kot tretja oseba ne more biti odgovorna za nastale razmere.

"Ti delavci so bili najeti in plačani prek neodvisne agencije, ki jo je Kim najela za zagotavljanje stalnih storitev," so sporočili njeni predstavniki in razložili, da ona zato "ni odgovorna za to, kako agencija upravlja njihovo poslovanje in dogovore, ki jih je sklenila neposredno s svojim osebjem".

Foto: Getty Images

Pred kratkim je postala milijarderka

Sicer pa je 40-letna resničnostna zvezdnica pred kratkim vstopila v klub milijarderjev, saj njeno premoženje zdaj ocenjujejo na eno milijardo dolarjev, medtem ko je še oktobra lani znašalo 780 milijonov.

V tako kratkem času je tako zraslo predvsem zaradi dveh cvetočih poslov, kozmetike KKW Beauty in perila za oblikovanje postave Skims, manjši del pa so predstavljali še zaslužek z resničnostnimi šovi, sponzorske pogodbe in različne investicije.