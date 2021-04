Kim Kardashian v ekskluzivnem klubu: postala je milijarderka

Ameriška revija Forbes je v torek objavila, da se je na njihovem seznamu milijarderjev prvič znašla Kim Kardashian West. "Ocenjujemo, da je njeno premoženje zdaj vredno eno milijardo dolarjev, medtem ko je oktobra lani znašalo 780 milijonov," so sporočili.

Pojasnili so, da je njeno premoženje od oktobra, ko je praznovala tudi 40. rojstni dan, zraslo predvsem zaradi dveh cvetočih poslov, kozmetike KKW Beauty in perila za oblikovanje postave Skims, manjši del pa so predstavljali še zaslužek z resničnostnimi šovi, sponzorske pogodbe in različne investicije.

Še pred Kim je Forbes za milijarderko razglasil njeno mlajšo sestro Kylie (desno), a so pozneje svojo odločitev preklicali, češ da je prikazovala lažne vrednosti svojega premoženja. Foto: Guliverimage

Kim sicer ni prva članica družine Kardashian-Jenner, ki se je uvrstila na Forbesov seznam milijarderjev. Leta 2019 je to uspelo njeni mlajši sestri Kylie Jenner, ki jo je Forbes pri 21 letih razglasil za najmlajšo milijarderko, ki je svoje premoženje ustvarila iz nič, in s tem nazivom vzbudil obilico posmehovanje ter zgražanja.

Jennerjeva sicer ni več med milijarderji, lani so jo pri Forbesu degradirali v multimilijonarko, potem ko so ugotovili, da njeno premoženje pravzaprav ni tako obsežno, ker naj bi prirejala številke in vrednost svojih podjetij prikazovala višjo, kot je bila v resnici.

Oglejte si še: