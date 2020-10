Lahko jo sovražite, lahko jo obožujete, lahko jo prezirate ali preprosto ignorirate - a dejstvo je, da je Kim Kardashian eno najbolj prepoznavnih imen na svetu. Nedvomno je v klubu tistih, ki niso zasloveli zato, ker bi imeli kakšen poseben talent, ampak preprosto zato, ker so.

Z nekdanjo najboljšo prijateljico Paris Hilton na Oktoberfestu leta 2006 Foto: Getty Images Radarji medijev so jo najprej zaznali kot prijateljico Paris Hilton, še ene "zvezdnice brez razloga", nato pa je leta 2002 izšel posnetek, na katerem ima spolne odnose s takratnim fantom. Ob tem so se pojavile govorice, da posnetek ni bil objavljen brez njenega pristanka, ampak je celo sama poskrbela za to, a to vse do danes zanika. Kmalu zatem je skupaj s svojo številčno družino Kardashian-Jenner kmalu zatem dobila svoj resničnostni šov, ki je iz skoraj vseh družinskih članov naredil svetovne zvezde.

Kimberly Noel Kardashian West, kot je njeno polno ime, 21. oktobra praznuje rojstni dan in letos je dopolnila 40 let. Poročena je z raperjem Kanyejem Westom, s katerim ima štiri otroke, njeno premoženje pa je bilo junija letos ocenjeno na 900 milijonov dolarjev oziroma okoli 760 milijonov evrov.

Kako je bila Kim Kardashian videti skozi leta:

