Prihodnje leto od Kim Kardashian ne pričakujte več razgaljenih oprav #video

A tega menda ne bo storila zaradi moža, temveč zaradi otrok, pravi.

Čeprav je Kim Kardashian nekoč dejala, da bo delala gole selfije, dokler ne umre, si je zdaj očitno premislila. V oddaji The Real je razkrila, kakšne kompromise sklepata z možem Kanyejem Westom, in eden od teh je, koliko kože bo v javnosti kazala v prihodnje, ko njuni štirje otroci odraščajo, kar sovpada s tem, da je Kanye trenutno na posebni duhovni poti.

"On je moj mož, zato ga seveda hočem upoštevati, njegove občutke in vse, kar prestaja zdaj, ob tej življenjski spremembi," je razložila, a dodala, da vse to počneta zaradi otrok.

Prav zaradi hčerk North in Chicago ter sinov Psalma in Sainta bo začela oprave sestavljati bolj premišljeno, je razložila.

Bo prihodnje leto čas, da se umiri?

"O tem sva govorila in se prepirala, a tudi to je zakon. Upoštevam ga in spoštujem, kar je povedal."

S tem je imela v mislih pogovor z možem pred letošnjo prireditvijo Met Gala, kar so ujele tudi kamere šova Keeping Up with the Kardashians, ko je Kanye dejal, da mu ni všeč njena modna izbira, češ da je preveč razgaljajoča.

Foto: Getty Images

Pogovor sta nato nadaljevala v smeri, kje sploh je merilo kazanja preveč kože, ter da je Kim zdaj mama štirih otrok in da bo prihodnje leto stara 40 let. "Kdaj je čas, da se malo umiriš?" se je še vprašala.

Kim bo svoj 40. rojstni dan praznovala 21. oktobra.

Preberite tudi: