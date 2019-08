Kardashianovi, preden so odkrili plastične operacije #foto #video

Po spletu že nekaj časa kroži zanimiva fotografija najslavnejše družine na svetu, na kateri so danes izjemno priljubljeni člani videti precej drugače. Opis fotografije se glasi: Kardashianovi, preden so odkrili plastične operacije.

Družina Kardashian, ki je, zahvaljujoč Kim Kardashian, zaslovela v resničnostnem šovu, je že več kot deset let ena od najslavnejših na svetu. Sprva je pozornost žela predvsem Kim, nato sta ji kmalu sledili sestri Kourtney in Khloe, pozneje pa še preostali, od katerih ima danes največ premoženja najmlajša Kylie Jenner.

Kim in Kylie sta bili celo užaljeni zaradi očitkov

V vseh teh letih pa se ni spremenil le njihov bančni račun, ampak tudi podoba. Če primerjamo fotografije izpred 12 let, ko je svet šele začel spoznavati Kardashianove, je očitno, da so del premoženja vestno vlagali v zunanjo podobo.

Tako na spletu že nekaj časa krožijo družinske fotografije Kardashianovih iz časov, ko zanje še ni vedel ves svet. To je ena od najbolj viralnih:

Čeprav pred ljudmi skoraj ničesar ne skrivajo, pa o plastičnih posegih ne govorijo radi. Kim je pred leti v epizodi njihovega izjemno priljubljenega šova Keeping Up with the Kardashians celo zatrjevala, da njena zadnjica ni umetna ter da v njej nima vsadkov. Da bi "hejterjem" dokazala svoje, je šla celo na rentgensko slikanje, a so nekateri plastični kirurgi pozneje razložili, da je mogoče zadnjico napolniti tudi drugače, brez vsadkov.

Enako prizadeta zaradi "plastičnih obtožb" je bila tudi Kylie, ki pa je nato le priznala, da si ustnice že leta redno polni s pomočjo plastičnega kirurga. Še vedno pa o svojih posegih vztrajno molči Khloe, ki se je od vseh članov klana Kardashian najbolj spremenila, kar je sicer mogoče pripisati izgubi kilogramov.

Sestri Jenner nekoč ... Foto: Getty Images

... in sestri Jenner danes. Foto: Getty Images

Khloe je precej spremenila svoj videz. Foto: Getty Images

Najbolj očiten je Bruce, najbolj iskrena pa Kourtney

Plastičnih operacij seveda ne more zanikati oče Bruce Jenner, zdaj Caitlyn, ki je priznal, da je že od nekdaj čutil, da je ženska, ujeta v moškem telesu. Preobrazbe si prej nikoli ni upal izpeljati, opogumil se je šele pri 65 letih.

Še najbolj iskrena od vsega začetka je bila najstarejša sestra Kourtney, ki je že zelo kmalu priznala, da si je dala povečati prsi, a da to odločitev danes obžaluje.

Nekdanja zakonca Jenner, pred Bruceovo preobrazbo in po njej Foto: Getty Images

Kourtney nekoč in danes Foto: Getty Images

Pa Rob in Kendall ter mama Kris? Rob se je že pred leti umaknil od svoje, za njegove pojme preveč slave željne družine, hkrati pa je postal zaradi prevelike pozornosti precej nesamozavesten, kilogrami pa so se kar kopičili. Zdaj se skriva pred kamerami in fotoaparati, čeprav naj bi se trudil shujšati in spet zaživeti zdravo življenje.

Rob nekoč in danes Foto: Getty Images

Manekenka Kendall menda za zdaj še ni poiskala pomoči estetskega zdravnika, mama Kris pa ga obiskuje premišljeno. Ne skriva, da si je dala popraviti ušesne mečice, svoj obraz pa redno osvežuje s polnili, a, kot kaže, s tem (za zdaj) ne pretirava. Številni se namreč strinjajo, da je za svojih 63 let videti odlično.

Kris pred 15 leti in danes Foto: Getty Images

