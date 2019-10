Kanyeju ni všeč, da je Kim v javnosti videti preveč seksi #video #foto

Kim Kardashian je za letošnjo prireditev Met Gala izbrala izjemno tesno obleko Thierryja Muglerja, ki ji je onemogočala pretirano gibanje. Na dogodek se je pripravljala več mesecev, česar pa ne moremo reči za njenega moža Kanyeja Westa, ki se je ob ženi pojavil v preprosti črnini.

Že njegov izraz na obrazu, ko sta se skupaj sprehodila po preprogi, je izdajal, da mu nekaj očitno ni všeč.

Raper ni mogel skrivati nezadovoljstva. Foto: Getty Images

Če je preveč seksi, to vpliva nanj

V zadnji epizodi šova Keeping Up With the Kardashians je razkril, kaj ga je mučilo ta večer. Ženina obleka, natančneje steznik, in to, da se tako močno trudi, da bi bila seksi. "Ko gledam svojo ženo, se mi zdi, da hoče biti kot druge ženske, razkazuje svoje telo. Nisem si mislil, da bo to tako vplivalo name. Korzet je oblika spodnjega perila, je seksi, a za koga?"

Kim je to povedal na predvečer dogodka, zato ni bila zadovoljna s tem, kar je slišala. "Zdaj mi poveš, da ti ni všeč oprava s korzetom? Ne potrebujem te slabe energije," je dejala, Kanye pa ji je odgovoril: "Si moja žena in če so fotografije preveč seksi, to vpliva name."

To pa je le še dodatno spodbudilo Kim, saj je bil prav Kanye tisti, ki se je na začetku njunega razmerja močno trudil z njeno javno podobo in poskrbel za vidno spremembo njenega sloga. "Ti si me oblikoval v seksi osebo in se trudil, da imam večjo samozavest! Samo zato, ker ti trenutno prestajaš spremembe, to še ne pomeni, da sem v tem tudi sama."

To je bila Kim na začetku njunega razmerja ... Foto: Getty Images

... in zadnje čase. Foto: Getty Images

Oblikoval Kim, kakršno poznamo danes

Kim ima prav. Ni skrivnost, da Kanye nadzoruje slog svoje žene, kar je razkrila tudi v številnih intervjujih. Pošilja ji elektronska sporočila, v katerih ji pripenja stilske predloge, prepovedal ji je nošenje prevelikih sončnih očal, nekoč pa je nad njeno garderobo poslal celo stilistko, ki je njeno zbirko 250 parov čevljev skrčila na dva para.

Zanimivo, da mu ženina podoba zdaj ni več tako všeč, čeprav je za Met Gala izbrala kreacijo visoke mode in cenjenega oblikovalca, nekaj, česar jo je naučil sam.

Edina pritožba modnih poznavalcev na njen videz na Met Gala je zgolj ta, da ni povsem ustrezala letošnji temi, ki je velevala pretiravanje. Pa čeprav je pretiravala s preozkim korzetom, v katerem ni mogla niti na malo potrebo.