Zendaya se je znašla v nerodni situaciji

Zvezdnica, ki blesti po svojih vlogah v priljubljenih filmih, je na letošnjem gala večeru doživela nerodno situacijo.

Zendaya Foto: Reuters

Nosila je skoraj identičen stajling kot igralka Anna Sawai, kar je sprožilo govorice. Številni se sprašujejo, ali gre za namerno izbrana stajlinga ali pa se je to zgodilo nehote po naključju.

Kdo vse je bil letos povabljen?

Letos so med zvezdniškimi gosti blesteli: Halle Berry, Rihanna, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Demi Moore, Miley Cyrus, Anne Hathaway, Pamela Anderson, Sydney Sweeney, Gigi Hadid, Nicole Kidman, Kendall Jenner in še veliko drugih.

Halle Berry Foto: Reuters

Veliko pozornosti je vzbudila pevka in podjetnica Rihanna, ki je ob prihodu na dogodek razkrila, da je noseča.

Rihanna Foto: Reuters Kim Kardashian Foto: Reuters Kylie Jenner Foto: Reuters Demi Moore Foto: Reuters Miley Cyrus Foto: Reuters Anne Hathaway Foto: Reuters Pamela Anderson Foto: Reuters Sydney Sweeney Foto: Reuters Gigi Hadid Foto: Reuters Kendall Jenner Foto: Reuters Nicole Kidma Foto: Reuters

Na rdeči preprogi se je pojavil tudi del zasedbe priljubljene serije Beli lotos.

Walton Goggins Foto: Reuters Aimee Lou Wood in Patrick Schwarzenegger Foto: Reuters

Kaj je bila letošnja tema?

Tema Met Gale 2025 nosi naslov Tailoring Black Style. Dogodek je tokrat v središče postavil vpliv črnskega dandizma, estetike, ki skozi zgodovino združuje upor, eleganco in izražanje identitete. Navdih za razstavo in temo pa izhaja iz knjige Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009) avtorice Monice L. Miller, ki raziskuje, kako so temnopolti posamezniki skozi modo gradili, prilagajali in povzdigovali svojo kulturno identiteto znotraj zahodnega družbenega konteksta. Letošnja gala je tako presegla vse modne okvire ter postala kulturni poklon samozavedanju, ponosu in moči osebnega sloga.

Kaj sploh je Met Gala?

Met Gala je dobrodelna prireditev v organizaciji newyorškega muzeja Metropolitan Museum of Art, s katero se zbira sredstva za modni oddelek muzeja – The Costume Institute. Dogodek vsako leto združi svetovno znane osebnosti iz sveta mode, filma, glasbe, športa in vplivnežev v vizualnem spektaklu, ki vse presega meje klasične rdeče preproge.

Zakaj je dogodek tako zelo priljubljen?

To ni zgolj rdeča preproga, ampak platforma za presežno ustvarjalnost, politične in kulturne izjave ter drzno modno vizijo, ki jo spremlja cel svet. Met Gala ponuja zvezdnikom edinstveno priložnost, da v sodelovanju z najboljšimi oblikovalci ustvarijo nepozabne stajlinge, ki presegajo običajne modne smernice. Poleg tega je to ena redkih prireditev, kjer vabilo resnično šteje.

