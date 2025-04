Po nekaj sezonah, ko so bile kapri hlače potisnjene ob rob modnih trendov, se letos vračajo na ulice in modne brvi. Modna industrija jim znova priznava mesto med ključnimi kosi garderobe za pomlad in poletje, kar ni presenetljivo. Gre namreč za hlače, ki združujejo udobje, praktičnost in brezčasen slog. Njihova dolžina, ki sega nekje med kolenom in gležnjem, omogoča zračnost, a hkrati ohranja eleganco in urejen videz.