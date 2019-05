Kako se je Kim Kardashian spravila v obleko, o kateri vsi govorijo #video

Kim Kardashian ne skriva, da za svojo postavo trdo gara. Trenira kar šestkrat na teden ter se drži stroge diete, s katero ohranja ploski trebušček in ozek pas. A ta kljub temu še ni bil dovolj ozek za posebno kreacijo Thierryja Muglerja za letošnji dogodek Met Gala.

Zvezdnica in njena ekipa sta zato uporabili staro orožje žensk za oženje pasu: steznik.

Kako se je dobesedno stlačila vanj, je pokazala v videu, ki so ga posneli 48 ur pred velikim dogodkom, katerega tema je letos bila Pretiravanje: Zapiski o modi.

"Kapljajoča" Kim

Kim je navdih za letošnjo temo našla pri Sophii Loren in premočeni obleki, ki jo je ta nosila v filmu Boy on a Dolphin iz leta 1957. Z oblikovalcem Muglerjem sta hotela doseči enak videz mokrote in kapljanja, kar jima je uspelo s tesnim silikonom in svetlikajočimi se kristali.

Kim na letošnji prireditvi Met Gala Foto: Getty Images

Da je obleka res (pre)tesna, je priznala že na pomerjanju, ko je ugotovila, da se v njej ne more usesti. A Kim je znana po tem, da za popoln videz brez težav pozabi na udobje, še posebej takrat, ko je na vrsti Met Gala.

"Včasih sem sanjarila o tem večeru. Sedela sem doma, pred računalnikom, gledala fotografije zvezdnikov in sanjarila o tem, da bi se prireditve Met Gala udeležila tudi sama."

Zdaj je že nekaj let redna gostja tega večera, na katerega so povabljene le največje zvezde, ki jih izbere gostiteljica večera Anna Wintour sama.

Preverite, kaj so letos, na večer, ko je bilo pretiravanje dobesedno zapovedano, nosili preostali zvezdniki: