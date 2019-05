Najbolj nezaslišane oprave z letošnjega Met Gala #video #foto

Sinoči se je v New Yorku odvil eden najbolj modnih večerov v letu, Met Gala, katerega glavni namen je dobrodelnost, ki pa je vsako leto potisnjena na stran. Glavna zvezda večera so namreč odbite oprave zvezdnikov, ki si za ta dogodek dovolijo marsikaj.

Najbolj pričakovani modni dogodek Met Gala je posebna dobrodelna prireditev, ki jo že vrsto let gosti legendarna urednica ameriškega Voguea Anna Wintour.

Rdeča nit dogodka, ki se odvija prvi ponedeljek v maju, je zbiranje sredstev za kostumografski institut newyorškega Metropolitanskega muzeja in uradno odprtje razstave, ki si jo lahko obiskovalci ogledujejo še mesece.

Razstava je tudi tista, ki narekuje temo dobrodelnega večera, po kateri nato slavni povabljenci izberejo svoje oprave.

Nagrada za največjo dramatičnost letošnjega Met Gala gre Lady Gaga ... Foto: Getty Images

... in Billyju Porterju. Foto: Getty Images

To se zgodi, ko zvezdniki nimajo modnih omejitev

In prav odbite, ekstravagantne, drzne in včasih pretirane oprave so tiste, ki delajo ta dogodek tako poseben in odmeven. Ker je letošnjo razstavo navdihnil esej ameriške aktivistke, kulturologinje in literarne kritičarke Susan Sontag iz leta 1964 z naslovom Notes on Camp, so tako poimenovali tudi temo večera Met Gala - Pretiravanje: Zapiski o modi.

Temo si vsak gost razlaga po svoje, in letos ni bilo nič drugače. Ponovno smo lahko videli, kaj se zgodi, če zvezdniki nimajo prav nič modnih omejitev.

Pričakovano je najbolj izstopala Lady Gaga, ki je s kar štirimi opravami pokazala pravo mero dramatičnosti in pretiravanja. Začela je z rožnato toaleto, pod katero so se skrivale še tri kreacije, ki jih je pokazala kar na stopnicah muzeja. Razkrila je še črno toaleto, rožnato oprijeto obleko in prav zanjo značilno črno svetlikajoče spodnje perilo.

Tako je Gaga kar na rdeči preprogi razkrila vse svoje štiri oprave:

Lady Gaga Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Zanimiva je bila tudi pevka Katy Perry, ki je nosila kar svetlikajoč lestenec, na katerem so gorele električne sveče, igralec Jared Leto pa je pozornost pritegnil kar z repliko svoje glave, pri čemer mu je pomagala znamka Gucci. Priznana modna hiša je replike glav poslala na brv že februarja lani.

Katy Perry Foto: Getty Images

Jared Leto Foto: Getty Images

Zaostajala nista niti umetnik Billy Porter, ki se je pustil na rdečo preprogo kar prinesti, nato pa je na njej razpel zlata krila in zasijal v zlati kreaciji, ter Ezra Miller, ki je z ličenjem ustvaril posebno iluzijo.

Billy Porter Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Ezra Miller Foto: Getty Images

Iz klana Kardashian pa je letos nepričakovano najbolj presenetila mama Kris Jenner, ki je svojo prepoznavno črno kratko pričesko zamenjala za nekoliko daljšo in svetlolaso.

Kris Jenner Foto: Getty Images

Pozornost je - predvsem zaradi velikosti obleke - požela tudi raperka Cardi B in mnogi drugi povabljenci, ki jih je bilo okrog 500. Kaj so nosili, si oglejte v spodnji galeriji:

1 / 14 Emily Ratajkowski 2 / 14 Gwen Stefani 3 / 14 Salma Hayek in François-Henri Pinault 4 / 14 Nicki Minaj 5 / 14 Kylie in Kendall Jenner 6 / 14 Serena Williams in Alexis Ohanian 7 / 14 Serena Williams 8 / 14 Cardi B 9 / 14 Cardi B 10 / 14 Halsey 11 / 14 Gigi Hadid 12 / 14 Harry Styles 13 / 14 Kim Kardashian in Kanye West 14 / 14 Lupita Nyong'o

Še nekaj zanimivosti s prireditve Met Gala:

Dogodka se vsako leto udeleži približno 500 gostov.

Vstopnica za dogodek stane malo manj kot 27 tisoč evrov, za mizo je treba odšteti 250 tisočakov. Polna denarnica pa še ni zagotovilo za povabilo, saj ima zadnjo besedo pri tem, kdo se bo udeležil najpomembnejšega modnega dogodka, Anna Wintour.

Prva prireditev Met Gala je bila leta 1948, glamurozna pa je postala šele leta 1995, ko je njeno organizacijo prevzela Anna Wintour.

Priprave za prihodnje leto se začnejo dan po prvem ponedeljku v maju. Pri organizaciji vse leto sodeluje sto ljudi. Vsako podrobnost, od menija do prtičkov in rož, preveri in odobri Anna Wintour.

Ekipa največ časa posveti pripravi sedežnega reda. Za isto mizo skušajo posesti goste s podobnimi zanimanji, pri tem pa morajo paziti, da ne pridejo v stik kakšni nekdanji partnerji. Zakoncev nikoli ne posedejo skupaj, saj želijo, da se gostje med seboj spoznavajo.

Do potankosti dodelan je tudi meni, ki ga postrežejo gostom. Iz njega so izločene sestavine, ki se lahko zataknejo med zobmi, kot sta peteršilj in mak, med jedmi pa tudi ne boste našli česna, ki bi dal gostom slab zadah.

Zvezdniki lahko na dogodek pripeljejo svoje varnostnike. Večina jih zaradi kosov nakita, ki so vredni več milijonov evrov, mora imeti ob sabi, dokler ne snamejo dragocenega nakita. Nekateri kosi imajo za primer kraje tudi čip za sledenje.

Letošnja razstava Notes on Camp se odpira 9. maja in bo na ogled do 8. septembra.

Preverite tudi: