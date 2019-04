Kako je lahko Daenerys Targareyen pravi modni navdih #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Emilia Clarke v Igri prestolov ne navdušuje samo z jezdenjem zmajev, ampak tudi z opravami, ki so se skozi osem sezon močno spreminjale. A prav vsak njen stil je lahko navdih za oblačila v resničnem življenju.

Eden najvidnejših likov Igre prestolov, Daenerys Targareyen (Emilia Clarke), je že od začetka serije velik modni navdih tako modnim oblikovalcem kot tudi oboževalkam serije. Njeni kostumi so namreč tako dodelani in posebni, da bi lahko nekatere kose nosili celo v resničnem življenju.

Za njimi stoji priznana kostumografinja Michele Clapton, ki si je za svoje delo v Igri prestolov prislužila že štiri emmyje.

Foto: HBO

Od bojevite razcapanke do veličastne kraljice

Emilia Clarke kot Daenerys blesti od prve sezone, čeprav so se njeni kostumi bistveno spreminjali. Od pogumne khaleesi v bolj sproščenih kosih do drzne in odločne kraljice v dodelanih kreacijah.

Foto: HBO

Ko smo se že povsem navadili na lahkotnejše oprave, pa se je v Zimišču na začetku zadnje, osme sezone, pojavila v dih jemajočem zimskem plašču.

Foto: HBO

Preverite, kako se je njen stil spreminjal od prve do zadnje sezone:

Foto: HBO

Foto: HBO

Foto: HBO

Foto: HBO

Foto: HBO

Foto: HBO

Foto: HBO Foto: HBO

Foto: HBO

Foto: HBO

Foto: HBO

Foto: HBO

Foto: HBO

Foto: HBO

Foto: HBO

Foto: HBO

