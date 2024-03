"Aaargh! Še do polovice sedme sezone sem si govoril, da saj vedo, kaj delajo, saj vedo, kaj delajo …" #Spotkast

"Pisatelji so zarotniki otrok. Ko bereš kot otrok, pomisliš, on me šteka, on je z nami, z mulci," razloži komik, pisatelj, prevajalec in podkaster Boštjan Gorenc - Pižama, ko razlaga o čaru pristne otroške in mladinske literature. Čeprav je večini odraslih znan kot standup komik, je kot prevajalec in avtor mladinske literature tudi med ambasadorji Bralne značke, kar pomeni, da skozi nastope na šolah tudi osebno spoznava mlade bralce in njihove navade.

Pogovor nanese tudi na eno najbolj odmevnih serij tega stoletja, Igro prestolov, do katere ima kot prevajalec knjižnih predlog poseben odnos. Še vedno sicer čakamo na zadnja dva romana, tako da je televizijska serija morala s sedmo in osmo sezono ustvariti svoj zaključek, in Gorenc sodi med številne, ki imajo o tem močno mnenje: "Meni se zdi, da je super zaključek serije konec šeste sezone, ko se Daenerys vkrca na ladje, in potem spremljamo te ladje. Pusti ti vse odprto – zdaj gre tja in si sam naslikaš, kaj se bo zgodilo. Aaargh! Še do polovice sedme sezone sem si govoril, da saj vedo, kaj delajo, saj vedo, kaj delajo …"

Kot prevajalec enega v ZDA najbolj cenzuriranih avtorjev, Dava Pilkeyja, razloži, kako in zakaj se določena literatura znajde na udaru raznih samooklicanih pravičnikov in kako je s tem v Sloveniji:

"Tudi pri nas se je dogajalo to, ko je bila knjiga za Cankarjevo tekmovanje, pa so bile v njej tri grde besede. On pa grdo govori! Ja, on pa grdo govori, ker je negativen lik. Otroci, ki znajo brati, ki so prebrali več knjig, vedo – on govori grdo in se grdo obnaša, to ni nekaj, kar bi oponašal. Imaš pa te ljudi, ki so, ah, ljudje kuharskih knjig. Vsi poznamo to grozno slovensko povprečje, koliko ljudi prebere eno knjigo na leto ali pa še to ne. To so pravzaprav ljudje, ki, če sploh kaj berejo, so to kuharske knjige. In oni so navajeni, da je tisto, kar v kuharski knjigi piše, navodilo, ki mu moraš slediti. In to prenesejo na literaturo. Ne, (literatura) zares prikaže, da to ni prav."

Nekdaj eden najbolj priljubljenih tviterašev in avtor humoristične reinterpretacije slovenskih klasikov, sLOLvenski klasiki 1, sicer ne vidi več privlačnosti družbenih omrežij niti njihove prihodnosti: "Morda se bomo celo umaknili iz družabnih omrežij. Ker so taka fina cokla za zaposlovanje možganov s tem, da nič ne delaš. Pomagajo ti, da se ogorčiš in lahko potem pravičniško bentiš nad stvarmi, ki si jih videl samo v drobcih in niti ne celih, da lahko izražaš svojo moralno superiornost."

V Spotkastu tudi razloži precej o risih, saj je nedavno napisal knjigo Huda risinja, spregovori še o sodobni standup sceni, ki naj bi jo pestila politična korektnost ("Ni teme, ki bi bila nedotakljiva, je pa način, kako k temu pristopiš,") in o tem, kako se počuti pred premiero prve drame, ki jo je prevedel za gledališče.