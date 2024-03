Slovenski zdravnik o tem, kaj ga je ob prihodu v Švico najbolj osupnilo #spotkast

"Kar se dogaja v slovenskem državnem zdravstvu, ustreza definiciji organiziranega kriminala oziroma mafije," je že pred leti opozarjal oftalmolog Matej Beltram, ki je v tokratnem Spotkastu pojasnil, zakaj tako misli in kaj vse bi morali zato v našem zdravstvu spremeniti. Spregovoril je tudi o svojih izkušnjah iz tujine in razkril, kaj ga je v Švici najbolj osupnilo.

Beltram je v Spotkastu med drugim razložil:

- kaj v slovenskem zdravstvu je evropski unikum, ki ga drugje sploh ne poznajo,

- zakaj v skupščini ZZZS ne bi smeli sedeti predstavniki dobaviteljev,

- kaj meni o stavki zdravnikov ter

- kaj v praksi zares pomeni javno zdravstvo v državah, v katerih ga dejansko imajo.

Dotaknil se je tudi tako imenovanega splošnega dogovora v zdravstvu in pojasnil, kako ustvarja čakalne vrste, pri tem pa je vsem priporočil branje kolumne ekonomista Janeza Šušteršiča o tej temi.

Kdo je Matej Beltram?

Mag. Matej Beltram ima naziv specialist oftalmolog kirurg. Med drugim se je strokovno izpopolnjeval v Švici, Angliji ter v ZDA na univerzi Stanford in na teksaškem zdravstvenem centru v Houstonu.

Leta 2010 je bil izvoljen v naziv asistenta na Katedri za oftalmologijo Medicinske Fakultete Univerze v Ljubljani. Je avtor številnih prispevkov na nacionalnih in mednarodnih strokovnih konferencah, člankov v recenziranih mednarodnih strokovnih revijah in poglavij v monografiji ter vabljeni predavatelj na strokovnih srečanjih. Leta 2020 je bil izvoljen v skupščino in nato za predsednika Odbora za zasebno zdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije.

V preteklosti je bil zaposlen na Očesni kliniki UKC Ljubljana. Med drugim je nekaj let polovično delal v zasebnih očesnih centrih v Švici in v Sloveniji. Pred petimi leti je ustanovil lastno ordinacijo.