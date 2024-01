Kakšna so najnovejša odkritja o možganih in česa vsega o njih še ne vemo? Kateri so največji miti o možganih? Kakšna je razlika med moškimi in ženskimi možgani in med možgani ljudi z različnimi političnimi prepričanji? Kaj so odkrili med raziskovanjem možganov Alberta Einsteina? Imamo ljudje dušo in kaj se dogaja z našimi možgani, ko sanjamo? Nevrolog dr. Blaž Koritnik, predstojnik Inštituta za klinično nevrofiziologijo na UKC Ljubljana, je v tokratnem Spotkastu podal zanimive odgovore na ta vprašanja.