Kaj nas generacija Z lahko nauči o poslovanju #Spotkast

V tokratnem Spotkastu smo v pogovoru z direktorjem projektov in partnerjem v družbi Valicon Matjažem Robinšakom poskusili opredeliti in bolje razumeti generacijo Z. Čeprav se včasih zdi, da jim starejši težko sledimo, nam zagotovo lahko dajo koristne napotke za naš vsakdan in tudi poslovanje.

"Generacija Z je prva generacija, ki je vse svoje življenje, od rojstva, odraščala z internetom in sodobnimi tehnologijami," je kot eno izmed najpomembnejših značilnosti generacije Z, to so rojeni med 1995 in 2009, v Spotkastu izpostavil direktor projektov in partner v družbi Valicon Matjaž Robinšak. "To je prva generacija digitalnih domačinov, digitalnih domorodcev in to njihovo odraščanje je zelo pomembno."

Rodili so se s pametnim telefonom v roki

Robinšak je prepričan, da ljudi najintenzivneje oblikuje obdobje adolescence, to pa je generacija Z preživela drugače kot pripadniki prejšnjih generacij. "A že kmalu bodo prav pripadniki generacije Z predstavljali največji del delovne sile," je napovedal sogovornik. Njegovo misel potrjujejo številke: že četrtino prebivalstva predstavlja generacija Z.

Tehnološko okolje na splošno opredeljuje generacije: "Predstavniki te generacije pa so se za razliko od predhodnikov rodili že s pametnim telefonom v roki. Generaciji Z je tehnologija sestavni del življenja, starejši pa so se z njo srečali šele pozneje in jim je nek dodatek, zato ne preseneča, da za generacijo Z tisti, ki jih ni na internetu, ne obstajajo. To morajo vedeti tudi proizvajalci, ponudniki storitev, blagovne znamke."

Generaciji Z je gotovina odveč

Tudi pri odnosu do financ močno odsevajo posebnosti generacije Z. "Njeni predstavniki so otroci generacije X, tistih, ki smo v obdobju finančne krize imeli težave. Zato so veliko bolj pismeni, so zelo izobraženi, vedo, kaj hočejo, in vse poiščejo na internetu," pojasnjuje Robinšak.

"Plačujejo s telefoni, ne kot mi, ki smo odraščali z gotovino in smo kartice in sodobne tehnologije sprejeli šele pozneje, predvsem zato, ker sicer ne bi mogli kupovati prek interneta. Generaciji Z je gotovina odveč – zakaj bi imeli polne žepe, če imajo telefone tako ali tako vedno s seboj."

Generacija Z dvomi o vsem

"Generacija Z je nov kontekst, oni so prihodnost, oni bodo oblikovali svet," napoveduje Robinšak, ki je v pogovoru tudi ocenil, kaj to pomeni pri spremembi vsakdanjih navad, a tudi svetoval, kako bi jim lahko prisluhnili že zdaj, da bomo bolj pripravljeni na njihove potrebe in pričakovanja ter nenazadnje že zdaj poslovali uspešneje. "Predstavniki generacije Y so prevzeli družbena omrežja, generacija Z pa je z njimi od prvega dne," je med drugim povedal.

Kot pomembno značilnost generacije Z je Robinšak izpostavil tudi njihovo stalno nagnjenost, da dvomijo o vsem in da niso vsega pripravljeni sprejeti samo zato, ker jim je bilo tako povedano. "V tej generaciji je veliko podjetniškega duha, ker so morali začeti s svojimi poslovnimi idejami, če so želeli premagati generacijo X, ki se ni želela umakniti s svojih delovnih mest in položajev," je še povedal Robinšak.

Ključ do uspeha je (digitalna) interakcija

Pogovor je med drugim tekel tudi o tem, kako se spreminja način dela in koliko na to vpliva prav generacija Z, kako so se spopadle tradicionalne navade in vrednote na eni in sodobne na drugi strani ter kako bo ta generacija spremenila svet. "Kombinacija generacije Z in alfa bo najbolj spremenila svet in naš odnos do tehnologije, ker oni sploh ne vedo, kakšen je svet brez interneta in brez tehnologij."

Robinšak je prepričan, da bodo uspešni ponudniki tisti, ki bodo znali vzpostaviti uspešno interakcijo z generacijo Z, predvsem prek interneta in družbenih omrežij. "Starejši so kupovali tisto, kar jim je ustrezalo po specifikacijah, generacija Z kupuje tisto, na kar se navežejo." V pogovoru je podanih še več primerov in razmišljanj, kako se obnašajo pripadniki generacije Z ter kako to lahko izkoristimo za kakovostnejše sobivanje z njimi in celo uspešnejše poslovanje. Pogledali smo med drugim tudi, katere panoge so do zdaj pri tem najuspešnejše, in izpostavili primere dobre prakse.

