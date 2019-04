Znane Slovenke, ki hočejo biti opažene #foto

Po tem, ko so neonske barve septembra lani znova osvojile svetovne prestolnice, so zdaj zažarele tudi pri nas. Znane Slovenske so kar na ljubljanskem tednu mode pokazale, kako jih nositi.

Neonski trend je vse prej kot neopazen, zato ni primeren za tiste, ki se radi držijo v ozadju in nočejo biti v središču pozornosti. Po tem, ko je bil močno priljubljen že pred leti in je malce utonil v pozabo, se je septembra lani vrnil v velikem slogu.

Tako ga nosijo znane Slovenke

Po tem, ko so modni privrženci, blogerji in influencerji ponovno pokazali, kako nositi ta žareči trend in kako z njim popestriti opravo, smo v njem opazili tudi nekatere znane Slovenke, ki so se udeležile ljubljanskega tedna mode (LJFW).

Pevka Senidah

Foto: Marko Delbello Ocepek

Foto: Marko Delbello Ocepek

Pevka Hannah Mancini

Foto: Marko Delbello Ocepek

Foto: Marko Delbello Ocepek

Pevka Gaja Prestor

Foto: Kristijan Švab

Foto: Marko Delbello Ocepek

Oblikovalka Darinka Kazič

Foto: Marko Delbello Ocepek

Foto: Marko Delbello Ocepek

Modna skavta navdušena nad barvitim občinstvom

Sicer pa je bil LJFW vse štiri dni pomladno barvit, kar sta opazila tudi modna skavta Martyn Roberts in Biljana Poposka-Roberts. Modni duo, ki je v Ljubljani iskal nove talentirane oblikovalce, je pohvalil udeležence LJFW in povedal, da si Slovenci drznemo izraziti svoj osebni slog.

"Nekateri gostje so bili res dobro oblečeni, zelo modni in raznoliki. Velikokrat na tednih mode vidiva občinstvo v večinoma črnih opravah, tukaj pa smo videli barve in ljudi, pri katerih se je videlo, da so se res potrudili," je opazila Biljana.

