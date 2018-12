Mlada slovenska pevka, ki navdušuje na tisoče najstnic

Gaja Prestor je 18-letnica, po kateri se zgledujejo današnje najstnice. V nasprotju z drugimi influencerkami je Gaja pevka, ki v prvi vrsti navdušuje s svojim glasom in šele nato s tem, kakšna ličila uporablja in kakšne selfije dela.

Danes je na spletu in družbenih omrežjih veliko takšnih in drugačnih influencerjev, po katerih se zgledujejo mladi. Da jih je že skoraj preveč, se strinja tudi 18-letna Gaja Prestor, ki si je v nasprotju z njimi svojih 35 tisoč sledilcev na Instagramu nabrala z glasbo in ne bloganjem o tem, kakšno kremo uporablja.

Poje že od majhnega, njeni začetki pa segajo do nastopov v oddajah Je bella cesta in Dobro jutro. Imela je tudi svojo mladinsko skupino, ki je bila precej uspešna, pravi. "Takrat sem dobila večino izkušenj nastopanja. Nekoč smo bili celo predskupina Bajage. Dobro je bilo."

Njena vzornica je Lady Gaga. Foto: Ana Kovač

Nastop v šovu jo je psihično sesul

Potem pa je prišel šov Slovenija ima talent. Te izkušnje nima v najboljšem spominu, saj se je pred nastopom psihično sesula, razlaga.

Nisem bila prepričana o sebi, da sploh hočem nastopiti, in dejansko sem samo sebe uničila še pred nastopom. Nastopa se spomnim čisto megleno, spomnim se, da sem se, ko sem stopila na oder, čisto tresla, ko sem šla z odra, pa sem jokala.

A vse se zgodi z razlogom, dodaja. "Če se mi to ne bi zgodilo, ne bi nikoli ugotovila, koliko mi pomeni glasba in koliko moram najprej delati glede svojega psihičnega zdravja. Kot pevec moraš biti pripravljen, da v vsaki situaciji obvladuješ svojo psiho, ker če je ne, se boš sesul. To je bila pobuda, da sem začela več delati na sebi."

V podoben šov se ne bi več prijavila, a tudi te izkušnje ne obžaluje. Zahvaljujoč njej je namreč ubrala svojo pot, na kateri je vse bolj uspešna.

Letos je kar dvakrat krasila naslovnico slovenskega Cosmopolitana. Foto: Ana Kovač

Majhnost Slovenije je ne moti, sanja o Emi

Zelo je zadovoljna, kako se njena kariera odvija v tem trenutku, kljub majhnosti Slovenije. "Ne bi moglo biti boljše. Sploh letošnje leto je bilo zame prelomno, saj me je pod okrilje vzela založba Menart, poleg tega pa sem začela sodelovati s producentom Žanom Serčičem."

Tako kot večina slovenskih glasbenikov tudi ona sanja o tujini, a se hoče najprej uveljaviti v Sloveniji. "Želim si zgraditi občinstvo, ki me spremlja, začenjam z manjšimi koraki, z manjših odrov na večje. Imam pa veliko željo iti v London na izobraževanje o glasbi in produkciji."

Na seznamu želja je tudi nastop na Emi. "Ema je moja želja že kar nekaj časa, saj Evrovizijo spremljam, odkar sem bila otrok. In se prav vidim, da mi bo enkrat uspelo, da bom enkrat nastopila tam, to sem se že kar odločila (smeh)."

Evrovizijo imam v načrtu oziroma si tega zelo zelo želim. Ampak to je zgolj manjši cilj, ki lahko vodi do večjega. Si pa vsekakor želim nastopati v večjih dvoranah, kot so denimo Hala Tivoli ali Stožice. To bi bilo res noro! Sanje nikoli niso prevelike.

Gaja je pred kratkim izdala singel Decembra, videospot zanj pa je trenutno najbolj priljubljen med slovenskimi uporabniki YouTuba.





Z veliko sledilci na Instagramu pride velika odgovornost

Svoje glasbene dosežke redno deli na Instagramu, kjer svojim 35 tisoč sledilcem kaže tudi druge utrinke iz svojega življenja in ljubezen do ličenja.

Sebi ne bi rekla influencerka, kakršnih je zdaj v Sloveniji že ogromno, in nočem, da me ljudje mečejo v isti koš. Moj Instagram ne kaže samo mojega življenja, ampak se osredotočam na glasbo.

A kljub temu je influencerka, saj najstnice v njej vidijo vzornico in ji to tudi povedo. "Dnevno dobivam zasebna sporočila deklet, ki mi sledijo in mi pišejo, da sem njihova vzornica. Teh sporočil je več kot sto, sploh ne morem več sproti odgovarjati in si moram vzeti čas, da vsa preberem. Rada bi se posvetila vsakemu, a potem bi lahko ves dan prebila na Instagramu."

Vse skupaj se ji zdi precej noro, razlaga, sploh v zadnjem letu, ko se je njena kariera vidno vzpela. Tudi zato je na Instagramu toliko previdnejša. "Pride neka odgovornost, moraš paziti, kaj objavljaš, da bodo imeli tudi mlajši kaj od tega, da se bodo lahko zgledovali po meni."

Dogaja se ji tudi, da jo ustavljajo na ulici ali v trgovinah, kar se ji zdi prijetno, čeprav bi si kdaj želela malo več zasebnosti. "A je treba vedeti, da ob tem, ko se vržeš v medijski svet, ne pridejo samo dobre stvari, ampak tudi slabše. Nekako se sprijazniš s tem in to vzameš kot bonus."

Ličiti se je začela v sedmem razredu, kar se ji zdaj, ko pogleda nazaj, zdi prezgodaj, priznava. Foto: Ana Kovač

"Naši starši so imeli boljše otroštvo"

Vidi se, da prihaja iz generacije, ki ji poziranje in snemanje videov ni tuje, še več, to se ji zdi nekaj povsem naravnega. "Nam, mladim, je vse to na dosegu roke, samo telefon vzamem iz torbice in bo več kot 30 tisoč ljudi videlo, kaj sem počela. Rekla bi, da je to kar dobro za širjenje svojih dosežkov."

Poleg tega ji Instagram predstavlja odlično orodje za spoznavanje ljudi, ki jo pripeljejo do novih nastopov in novih priložnosti v karieri.

Pa vendar noče biti ves čas na telefonu, saj se zaveda, kako močno tehnologija obvladuje naša življenja. "Zdi se mi, da so imeli naši starši boljše otroštvo, in mislim, da bi bilo treba mlajšim generacijam malo omejiti dostop do spleta. Že za svojo sestro bi raje videla, da se gre ven igrat (smeh)."

In kako njeni starši gledajo na to, da je vzornica številnim najstnicam? "Izjemno sta ponosna name in me že od nekdaj pri vsem podpirata. Vedno sta mi stala ob strani, za kar sem jima zelo hvaležna."

Sanja o Emi in tem, da bi nekoč napolnila veliki dvorani, kot sta Hala Tivoli in Stožice. Foto: Ana Kovač